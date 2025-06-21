https://ria.ru/20250621/iran-2024539252.html

В Лондоне прошла масштабная акция в поддержку Палестины и Ирана

В Лондоне прошла масштабная акция в поддержку Палестины и Ирана - РИА Новости, 21.06.2025

В Лондоне прошла масштабная акция в поддержку Палестины и Ирана

Тысячи человек в центре Лондона вышли на демонстрацию в поддержку Палестины и против войны с Ираном на фоне обострения на Ближнем Востоке, передает... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T20:39:00+03:00

2025-06-21T20:39:00+03:00

2025-06-21T20:39:00+03:00

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ЛОНДОН, 21 июн - РИА Новости. Тысячи человек в центре Лондона вышли на демонстрацию в поддержку Палестины и против войны с Ираном на фоне обострения на Ближнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Организатор акции - Кампания солидарности с Палестиной (Palestine Solidarity Campaign) - выступает против военных действия Израиля в секторе Газа, которые они считают геноцидом, и против поставок оружия Израилю Великобританией. Ранее сообщалось что правительство не запретило поставки деталей истребителей F-35 Израилю. Активисты также призывают к возобновлению поставок гуманитарных поставок в Газу. Многие демонстранты несут флаги Ирана и плакаты с надписью: "Руки прочь от Ирана". Участники выкрикивают лозунги: "Свободу Палестине" и "Израиль - террористическое государство". Колонна собралась на Рассел-сквер, где вызвала затор на выходе из станции метро, а затем двинулась к правительственному кварталу на Уайтхолл. На митинге наблюдается значительное количество полиции, в отличии от митинга против сокращений льгот две недели назад. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, на который ссылалось агентство Nour News, в стране погибли не менее 430 человек и не менее 3,5 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

https://ria.ru/20250621/konflikt-1915630213.html

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