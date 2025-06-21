https://ria.ru/20250621/chukotka-2024436524.html

На Чукотку доставят 154 тысячи тонн нефтепродуктов

На Чукотку доставят 154 тысячи тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 21.06.2025

На Чукотку доставят 154 тысячи тонн нефтепродуктов

Единый оператор северного морского завоза доставит на Чукотку 154 тысяч тонн нефтепродуктов и порядка 10 тысяч тонн продовольственных товаров, сообщил в... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T04:40:00+03:00

2025-06-21T04:40:00+03:00

2025-06-21T10:57:00+03:00

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михаил мишустин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Единый оператор северного морского завоза доставит на Чукотку 154 тысяч тонн нефтепродуктов и порядка 10 тысяч тонн продовольственных товаров, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Кузнецов. В марте правительство РФ назначило единого морского оператора северного завоза и определило порядок его деятельности. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в районы Крайнего Севера будет доставлено почти 3,5 миллиона тонн продуктов питания, лекарств, топлива и других товаров. Пилотный проект, в котором будет задействован единый оператор, реализуют в этом году на Чукотке. "Между АО "Росатом Арктика" и региональными предприятиями-поставщиками заключены договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг, в рамках которых в населенные пункты округа будет доставлено 154 тысяч тонн нефтепродуктов и порядка 10 тысяч тонн продовольственных товаров. Первая партия нефтепродуктов в объеме 4,5 тысячи тонн уже доставляется из Находки танкером "Аммолит", - сказал Кузнецов. По его словам, приход первого танкера по Северному морскому пути в порт Певек ожидается к 1 июля. "Что касается продовольственной программы, северный завоз идет активно. Теплоход "Капитан Старостин" 17 июня уже доставил первую партию с продовольственными товарами в Бериговский – это сыры, колбасы и молочные продукты. Но самое важное – свежие овощи и фрукты. Важнейший элемент – это доставка продовольствия с выгрузкой на необорудованный берег, по плану начнется во второй декаде июля", - отметил губернатор. Он добавил, что основная сложность, с которой регион может столкнуться в процессе реализации проекта, связана с трудными климатическими условиями, особенно ухудшением ледовой обстановки на арктическом побережье. "Мы внимательно следим за ситуацией и готовы принимать необходимые меры для обеспечения надежной доставки грузов в регион", - сказал Кузнецов. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250621/chukotka-2024431946.html

https://ria.ru/20250620/pmef-2024319845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, чукотка, россия, находка, владислав кузнецов, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"