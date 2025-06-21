https://ria.ru/20250621/chukotka-2024435048.html

Чукотка вышла на полную самообеспеченность яйцами

Чукотка вышла на полную самообеспеченность яйцами - РИА Новости, 21.06.2025

Чукотка вышла на полную самообеспеченность яйцами

Чукотка, где ранее в Билибино отмечался дефицит яиц, вышла на полную самообеспеченность этим продуктом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T03:45:00+03:00

2025-06-21T03:45:00+03:00

2025-06-21T03:45:00+03:00

пмэф-2025

экономика

билибино

чукотка

магадан

владислав кузнецов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Чукотка, где ранее в Билибино отмечался дефицит яиц, вышла на полную самообеспеченность этим продуктом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Кузнецов. В 2023 году Кузнецов со ссылкой на слова жителей Билибино рассказывал, что людям там продают яйца по паспорту. Власти увеличивали поставки этого продукта в район, но местные жители все равно периодически сообщали об очередях и о том, что яйца быстро заканчивается в магазинах. Яйца в Билибино доставляли из Магадана, тогда десяток стоил 600 рублей, также были поставки из Хабаровска. В 2024 году на Чукотке были запущены три птицефабрики. "Сейчас уже такой проблемы нет, потому что с точки зрения спроса и тех мощностей, которые у нас есть по птицефермам, мы увеличили объем выпуска. В этом году уже по яйцу закрыты абсолютно", - сказал Кузнецов. По его словам, с этого года в Анадырской агломерации запускают производство мяса птицы. "Будем здесь выходить на собственное производство", - добавил губернатор. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250425/fas-2013358943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, билибино, чукотка, магадан, владислав кузнецов