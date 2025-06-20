Россия выгрузит западное топливо при эксплуатации ЗАЭС, заявили в МАГАТЭ
Замглавы МАГАТЭ Чудаков: Россия выгрузит западное топливо на Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Если Россия будет эксплуатировать Запорожскую АЭС в будущем, она выгрузит западное топливо и будет использовать российское, так как реактор разработан именно под него, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.
"Я уверен, если Россия будет эксплуатировать Запорожскую атомную станцию в будущем, она выгрузит все западное топливо и будет использовать топливо производства ТВЭЛ, поскольку реактор разрабатывался под это топливо. Полностью сделать идентичное невозможно", - сказал Чудаков агентству на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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По его словам, ядерное топливо специально разрабатывается под определённый реактор.
"Реактор был российского проекта. Всегда в свою бытность нам запрещали любые технические изменения в проекте, которые не подписаны генеральным конструктором, генпроектантом и научным руководителям, который все обосновывал и рассчитывал. Насколько бы мощными не были бы другие заводы-изготовители, их не так много. Это ТВЭЛ, это Westinghouse. Естественно, ТВЭЛ может делать западное топливо, Запад может делать российское топливо. Тем не менее, у них на многое свои стандарты и даже диаметры твэлов отличаются, поскольку прокат по-другому сделан", - подчеркнул замгендиректора МАГАТЭ.
Он напомнил, что история знает опыт использования западного топлива на реакторах советской школы.
"Были определенные инциденты на Южноукраинской станции и на Запорожской в свою бытность, когда заменялось топливо ТВЭЛ на топливо Westinghouse, которое оказалось не столь жестким, при загрузке и столкновении с российскими топливными кассетами имелись царапины, вмятины. Все эти события известны. Я уже не вдаюсь в правовую область, кому это топливо принадлежит, у кого покупалось", - заключил Чудаков.
"Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на Запорожской АЭС, заявлял ранее генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Американская сторона сообщала России как через МАГАТЭ, так и напрямую, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал он. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.
Вопрос с топливом американского производства на Запорожской АЭС обсуждался на консультациях делегаций России и МАГАТЭ, прошедших 6 июня в Калининграде. По итогам этих переговоров Лихачев сообщил журналистам, что попросил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси стать "медиатором" взаимодействия с американской стороной по вопросу топлива на ЗАЭС. Глава "Росатома" тогда поблагодарил Гросси за ответные "позитивные" шаги.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.