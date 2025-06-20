https://ria.ru/20250620/zaes-2024080783.html

Россия выгрузит западное топливо при эксплуатации ЗАЭС, заявили в МАГАТЭ

Россия выгрузит западное топливо при эксплуатации ЗАЭС, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 20.06.2025

Россия выгрузит западное топливо при эксплуатации ЗАЭС, заявили в МАГАТЭ

Если Россия будет эксплуатировать Запорожскую АЭС в будущем, она выгрузит западное топливо и будет использовать российское, так как реактор разработан именно... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T04:50:00+03:00

2025-06-20T04:50:00+03:00

2025-06-20T04:50:00+03:00

россия

днепр (река)

энергодар

алексей лихачев

рафаэль гросси

магатэ

твэл

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220300_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_5ef1200fa1797eff594fe0b2cf8bed57.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Если Россия будет эксплуатировать Запорожскую АЭС в будущем, она выгрузит западное топливо и будет использовать российское, так как реактор разработан именно под него, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. "Я уверен, если Россия будет эксплуатировать Запорожскую атомную станцию в будущем, она выгрузит все западное топливо и будет использовать топливо производства ТВЭЛ, поскольку реактор разрабатывался под это топливо. Полностью сделать идентичное невозможно", - сказал Чудаков агентству на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, ядерное топливо специально разрабатывается под определённый реактор. "Реактор был российского проекта. Всегда в свою бытность нам запрещали любые технические изменения в проекте, которые не подписаны генеральным конструктором, генпроектантом и научным руководителям, который все обосновывал и рассчитывал. Насколько бы мощными не были бы другие заводы-изготовители, их не так много. Это ТВЭЛ, это Westinghouse. Естественно, ТВЭЛ может делать западное топливо, Запад может делать российское топливо. Тем не менее, у них на многое свои стандарты и даже диаметры твэлов отличаются, поскольку прокат по-другому сделан", - подчеркнул замгендиректора МАГАТЭ. Он напомнил, что история знает опыт использования западного топлива на реакторах советской школы. "Были определенные инциденты на Южноукраинской станции и на Запорожской в свою бытность, когда заменялось топливо ТВЭЛ на топливо Westinghouse, которое оказалось не столь жестким, при загрузке и столкновении с российскими топливными кассетами имелись царапины, вмятины. Все эти события известны. Я уже не вдаюсь в правовую область, кому это топливо принадлежит, у кого покупалось", - заключил Чудаков. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. "Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на Запорожской АЭС, заявлял ранее генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Американская сторона сообщала России как через МАГАТЭ, так и напрямую, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал он. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев. Вопрос с топливом американского производства на Запорожской АЭС обсуждался на консультациях делегаций России и МАГАТЭ, прошедших 6 июня в Калининграде. По итогам этих переговоров Лихачев сообщил журналистам, что попросил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси стать "медиатором" взаимодействия с американской стороной по вопросу топлива на ЗАЭС. Глава "Росатома" тогда поблагодарил Гросси за ответные "позитивные" шаги. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/magate-2023781843.html

https://ria.ru/20250606/zaes-2021332232.html

https://ria.ru/20250609/grossi-2021789528.html

россия

днепр (река)

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, днепр (река), энергодар, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, твэл, запорожская аэс, экономика