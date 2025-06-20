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Россия выгрузит западное топливо при эксплуатации ЗАЭС, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 20.06.2025
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04:50 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/zaes-2024080783.html
Россия выгрузит западное топливо при эксплуатации ЗАЭС, заявили в МАГАТЭ
Россия выгрузит западное топливо при эксплуатации ЗАЭС, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 20.06.2025
Россия выгрузит западное топливо при эксплуатации ЗАЭС, заявили в МАГАТЭ
Если Россия будет эксплуатировать Запорожскую АЭС в будущем, она выгрузит западное топливо и будет использовать российское, так как реактор разработан именно... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T04:50:00+03:00
2025-06-20T04:50:00+03:00
россия
днепр (река)
энергодар
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
твэл
запорожская аэс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Если Россия будет эксплуатировать Запорожскую АЭС в будущем, она выгрузит западное топливо и будет использовать российское, так как реактор разработан именно под него, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. "Я уверен, если Россия будет эксплуатировать Запорожскую атомную станцию в будущем, она выгрузит все западное топливо и будет использовать топливо производства ТВЭЛ, поскольку реактор разрабатывался под это топливо. Полностью сделать идентичное невозможно", - сказал Чудаков агентству на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, ядерное топливо специально разрабатывается под определённый реактор. "Реактор был российского проекта. Всегда в свою бытность нам запрещали любые технические изменения в проекте, которые не подписаны генеральным конструктором, генпроектантом и научным руководителям, который все обосновывал и рассчитывал. Насколько бы мощными не были бы другие заводы-изготовители, их не так много. Это ТВЭЛ, это Westinghouse. Естественно, ТВЭЛ может делать западное топливо, Запад может делать российское топливо. Тем не менее, у них на многое свои стандарты и даже диаметры твэлов отличаются, поскольку прокат по-другому сделан", - подчеркнул замгендиректора МАГАТЭ. Он напомнил, что история знает опыт использования западного топлива на реакторах советской школы. "Были определенные инциденты на Южноукраинской станции и на Запорожской в свою бытность, когда заменялось топливо ТВЭЛ на топливо Westinghouse, которое оказалось не столь жестким, при загрузке и столкновении с российскими топливными кассетами имелись царапины, вмятины. Все эти события известны. Я уже не вдаюсь в правовую область, кому это топливо принадлежит, у кого покупалось", - заключил Чудаков. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. "Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на Запорожской АЭС, заявлял ранее генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Американская сторона сообщала России как через МАГАТЭ, так и напрямую, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал он. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев. Вопрос с топливом американского производства на Запорожской АЭС обсуждался на консультациях делегаций России и МАГАТЭ, прошедших 6 июня в Калининграде. По итогам этих переговоров Лихачев сообщил журналистам, что попросил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси стать "медиатором" взаимодействия с американской стороной по вопросу топлива на ЗАЭС. Глава "Росатома" тогда поблагодарил Гросси за ответные "позитивные" шаги. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/magate-2023781843.html
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днепр (река)
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россия, днепр (река), энергодар, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, твэл, запорожская аэс, экономика
Россия, Днепр (река), Энергодар, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ТВЭЛ, Запорожская АЭС, Экономика
Россия выгрузит западное топливо при эксплуатации ЗАЭС, заявили в МАГАТЭ

Замглавы МАГАТЭ Чудаков: Россия выгрузит западное топливо на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Если Россия будет эксплуатировать Запорожскую АЭС в будущем, она выгрузит западное топливо и будет использовать российское, так как реактор разработан именно под него, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.
"Я уверен, если Россия будет эксплуатировать Запорожскую атомную станцию в будущем, она выгрузит все западное топливо и будет использовать топливо производства ТВЭЛ, поскольку реактор разрабатывался под это топливо. Полностью сделать идентичное невозможно", - сказал Чудаков агентству на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
МАГАТЭ назвало условия для перезапуска ЗАЭС
Вчера, 07:38
По его словам, ядерное топливо специально разрабатывается под определённый реактор.
"Реактор был российского проекта. Всегда в свою бытность нам запрещали любые технические изменения в проекте, которые не подписаны генеральным конструктором, генпроектантом и научным руководителям, который все обосновывал и рассчитывал. Насколько бы мощными не были бы другие заводы-изготовители, их не так много. Это ТВЭЛ, это Westinghouse. Естественно, ТВЭЛ может делать западное топливо, Запад может делать российское топливо. Тем не менее, у них на многое свои стандарты и даже диаметры твэлов отличаются, поскольку прокат по-другому сделан", - подчеркнул замгендиректора МАГАТЭ.
Он напомнил, что история знает опыт использования западного топлива на реакторах советской школы.
"Были определенные инциденты на Южноукраинской станции и на Запорожской в свою бытность, когда заменялось топливо ТВЭЛ на топливо Westinghouse, которое оказалось не столь жестким, при загрузке и столкновении с российскими топливными кассетами имелись царапины, вмятины. Все эти события известны. Я уже не вдаюсь в правовую область, кому это топливо принадлежит, у кого покупалось", - заключил Чудаков.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Россия и МАГАТЭ обсудили вопрос американского топлива на ЗАЭС
6 июня, 14:39
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
"Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на Запорожской АЭС, заявлял ранее генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Американская сторона сообщала России как через МАГАТЭ, так и напрямую, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал он. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.
Вопрос с топливом американского производства на Запорожской АЭС обсуждался на консультациях делегаций России и МАГАТЭ, прошедших 6 июня в Калининграде. По итогам этих переговоров Лихачев сообщил журналистам, что попросил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси стать "медиатором" взаимодействия с американской стороной по вопросу топлива на ЗАЭС. Глава "Росатома" тогда поблагодарил Гросси за ответные "позитивные" шаги.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Гросси назвал перезапуск ЗАЭС нецелесообразным при нынешних обстоятельствах
9 июня, 14:12
 
РоссияДнепр (река)ЭнергодарАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭТВЭЛЗапорожская АЭСЭкономика
 
 
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