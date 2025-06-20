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МИД Индонезии выложил видео визита президента в Россию под песню "Матушка" - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:16 20.06.2025 (обновлено: 21:36 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/video-2024220605.html
МИД Индонезии выложил видео визита президента в Россию под песню "Матушка"
МИД Индонезии выложил видео визита президента в Россию под песню "Матушка" - РИА Новости, 20.06.2025
МИД Индонезии выложил видео визита президента в Россию под песню "Матушка"
Глава МИД Индонезии Сугионо выложил в соцсети видео визита президента страны Прабово Субианто и индонезийской высокопоставленной делегации в Россию под песню... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:16:00+03:00
2025-06-20T21:36:00+03:00
пмэф-2025
индонезия
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санкт-петербург
прабово субианто
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ДЖАКАРТА, 20 июн — РИА Новости. Глава МИД Индонезии Сугионо выложил в соцсети видео визита президента страны Прабово Субианто и индонезийской высокопоставленной делегации в Россию под песню "Матушка" фолк-певицы Татьяны Куртуковой. На видео показаны кадры вчерашней встречи президента Индонезии с российским лидером Владимиром Путиным, а также принятия декларации о стратегическом партнерстве России и Индонезии. "Президент Прабово Субианто провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным с целью укрепления стратегического сотрудничества Индонезии и России в различных областях", — подписал Сугионо публикацию в своем аккаунте в Instagram*. Президент Индонезии станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема Петербургского международного экономического форума в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".* Деятельность Meta — соцсети Facebook, Instagram — запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250618/glava-2023528489.html
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Видео под песню "Матушка" о том, как президент и делегация Индонезии посещают Россию
Видео под песню "Матушка" о том, как президент и делегация Индонезии посещают Россию
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индонезия, россия, санкт-петербург, прабово субианто, владимир путин, в мире
ПМЭФ-2025, Индонезия, Россия, Санкт-Петербург, Прабово Субианто, Владимир Путин, В мире
МИД Индонезии выложил видео визита президента в Россию под песню "Матушка"

Сугионо выложил видео визита Субианто в Россию под песню "Матушка"

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ДЖАКАРТА, 20 июн — РИА Новости. Глава МИД Индонезии Сугионо выложил в соцсети видео визита президента страны Прабово Субианто и индонезийской высокопоставленной делегации в Россию под песню "Матушка" фолк-певицы Татьяны Куртуковой.
На видео показаны кадры вчерашней встречи президента Индонезии с российским лидером Владимиром Путиным, а также принятия декларации о стратегическом партнерстве России и Индонезии.
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"Президент Прабово Субианто провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным с целью укрепления стратегического сотрудничества Индонезии и России в различных областях", — подписал Сугионо публикацию в своем аккаунте в Instagram*.
Президент Индонезии станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема Петербургского международного экономического форума в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
* Деятельность Meta — соцсети Facebook, Instagram — запрещена в России как экстремистская.
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025ИндонезияРоссияСанкт-ПетербургПрабово СубиантоВладимир ПутинВ мире
 
 
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