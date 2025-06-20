https://ria.ru/20250620/video-2024220605.html

МИД Индонезии выложил видео визита президента в Россию под песню "Матушка"

МИД Индонезии выложил видео визита президента в Россию под песню "Матушка" - РИА Новости, 20.06.2025

МИД Индонезии выложил видео визита президента в Россию под песню "Матушка"

Глава МИД Индонезии Сугионо выложил в соцсети видео визита президента страны Прабово Субианто и индонезийской высокопоставленной делегации в Россию под песню... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:16:00+03:00

2025-06-20T14:16:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 20 июн — РИА Новости. Глава МИД Индонезии Сугионо выложил в соцсети видео визита президента страны Прабово Субианто и индонезийской высокопоставленной делегации в Россию под песню "Матушка" фолк-певицы Татьяны Куртуковой. На видео показаны кадры вчерашней встречи президента Индонезии с российским лидером Владимиром Путиным, а также принятия декларации о стратегическом партнерстве России и Индонезии. "Президент Прабово Субианто провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным с целью укрепления стратегического сотрудничества Индонезии и России в различных областях", — подписал Сугионо публикацию в своем аккаунте в Instagram*. Президент Индонезии станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема Петербургского международного экономического форума в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".* Деятельность Meta — соцсети Facebook, Instagram — запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250618/glava-2023528489.html

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Видео под песню "Матушка" о том, как президент и делегация Индонезии посещают Россию Видео под песню "Матушка" о том, как президент и делегация Индонезии посещают Россию 2025-06-20T14:16 true PT0M40S

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индонезия, россия, санкт-петербург, прабово субианто, владимир путин, в мире