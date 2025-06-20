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В Совфеде ответили на вопрос о восстановлении контактов с сенатом США - РИА Новости, 20.06.2025
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14:24 20.06.2025 (обновлено: 14:35 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/usa-2024224194.html
В Совфеде ответили на вопрос о восстановлении контактов с сенатом США
В Совфеде ответили на вопрос о восстановлении контактов с сенатом США - РИА Новости, 20.06.2025
В Совфеде ответили на вопрос о восстановлении контактов с сенатом США
Контактов по линии Совфеда и Сената США пока нет, инициатива должна исходить от американской стороны, прекратившей диалог, в Совете Федерации готовы ответить,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:24:00+03:00
2025-06-20T14:35:00+03:00
политика
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сенат сша
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Контактов по линии Совфеда и Сената США пока нет, инициатива должна исходить от американской стороны, прекратившей диалог, в Совете Федерации готовы ответить, если появится предложение, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Пока контактов по линии верхних палат (России и США – ред.) нет, хотя мы всегда готовы к их восстановлению", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос агентства.По словам Косачева, "инициатива должна исходить от них, так как контакты прерваны ими"."Мы готовы ответить, если появится такая инициатива", - заключил он.
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политика, сша, россия, сенат сша, совет федерации рф, константин косачев
Политика, США, Россия, Сенат США, Совет Федерации РФ, Константин Косачев
В Совфеде ответили на вопрос о восстановлении контактов с сенатом США

Косачев: инициатива о возобновлении контактов с СФ должна исходить от сената США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Контактов по линии Совфеда и Сената США пока нет, инициатива должна исходить от американской стороны, прекратившей диалог, в Совете Федерации готовы ответить, если появится предложение, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Пока контактов по линии верхних палат (России и США – ред.) нет, хотя мы всегда готовы к их восстановлению", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
По словам Косачева, "инициатива должна исходить от них, так как контакты прерваны ими".
"Мы готовы ответить, если появится такая инициатива", - заключил он.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Ушаков: США предложили взять паузу в контактах по нормализации диалога
17 июня, 17:03
 
ПолитикаСШАРоссияСенат СШАСовет Федерации РФКонстантин Косачев
 
 
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