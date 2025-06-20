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В Совфеде ответили на вопрос о восстановлении контактов с сенатом США
В Совфеде ответили на вопрос о восстановлении контактов с сенатом США - РИА Новости, 20.06.2025
В Совфеде ответили на вопрос о восстановлении контактов с сенатом США
Контактов по линии Совфеда и Сената США пока нет, инициатива должна исходить от американской стороны, прекратившей диалог, в Совете Федерации готовы ответить,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:24:00+03:00
2025-06-20T14:24:00+03:00
2025-06-20T14:35:00+03:00
политика
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Контактов по линии Совфеда и Сената США пока нет, инициатива должна исходить от американской стороны, прекратившей диалог, в Совете Федерации готовы ответить, если появится предложение, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Пока контактов по линии верхних палат (России и США – ред.) нет, хотя мы всегда готовы к их восстановлению", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос агентства.По словам Косачева, "инициатива должна исходить от них, так как контакты прерваны ими"."Мы готовы ответить, если появится такая инициатива", - заключил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, сша, россия, сенат сша, совет федерации рф, константин косачев
Политика, США, Россия, Сенат США, Совет Федерации РФ, Константин Косачев
В Совфеде ответили на вопрос о восстановлении контактов с сенатом США
Косачев: инициатива о возобновлении контактов с СФ должна исходить от сената США