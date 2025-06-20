https://ria.ru/20250620/usa-2024224194.html

В Совфеде ответили на вопрос о восстановлении контактов с сенатом США

В Совфеде ответили на вопрос о восстановлении контактов с сенатом США - РИА Новости, 20.06.2025

В Совфеде ответили на вопрос о восстановлении контактов с сенатом США

Контактов по линии Совфеда и Сената США пока нет, инициатива должна исходить от американской стороны, прекратившей диалог, в Совете Федерации готовы ответить,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:24:00+03:00

2025-06-20T14:24:00+03:00

2025-06-20T14:35:00+03:00

политика

сша

россия

сенат сша

совет федерации рф

константин косачев

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Контактов по линии Совфеда и Сената США пока нет, инициатива должна исходить от американской стороны, прекратившей диалог, в Совете Федерации готовы ответить, если появится предложение, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Пока контактов по линии верхних палат (России и США – ред.) нет, хотя мы всегда готовы к их восстановлению", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос агентства.По словам Косачева, "инициатива должна исходить от них, так как контакты прерваны ими"."Мы готовы ответить, если появится такая инициатива", - заключил он.

https://ria.ru/20250617/ssha-2023369671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, сша, россия, сенат сша, совет федерации рф, константин косачев