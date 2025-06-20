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"Кошелек" Зеленского сбежал с Украины, заявил депутат Рады - РИА Новости, 20.06.2025
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08:58 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024097922.html
"Кошелек" Зеленского сбежал с Украины, заявил депутат Рады
"Кошелек" Зеленского сбежал с Украины, заявил депутат Рады - РИА Новости, 20.06.2025
"Кошелек" Зеленского сбежал с Украины, заявил депутат Рады
С Украины сбежал "кошелек" Владимира Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:58:00+03:00
2025-06-20T08:58:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. С Украины сбежал "кошелек" Владимира Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Ранее украинское издание "Бигус" опубликовало расследование, в котором утверждалось, что значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем. "Кошелек" Зеленского Тимур Миндич вчера также сбежал за границу через Закарпатскую область", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Как добавил депутат, на Украине остался последний "кошелек" Зеленского - директор и основатель студии "Квартал 95" Сергей Шефир. В четверг украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке. Пресс-служба Чернышова в комментарии "Украинской правде" отметила, что вице-премьер находится в плановой командировке в странах Евросоюза.
https://ria.ru/20250620/dmitruk-2024073283.html
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в мире, украина, австрия, владимир зеленский, александр дубинский, сергей шефир, верховная рада украины
В мире, Украина, Австрия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Сергей Шефир, Верховная Рада Украины
"Кошелек" Зеленского сбежал с Украины, заявил депутат Рады

Дубинский: с Украины сбежал соратник Зеленского, совладелец "Квартала 95" Миндич

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. С Украины сбежал "кошелек" Владимира Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Ранее украинское издание "Бигус" опубликовало расследование, в котором утверждалось, что значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.
Вице-премьер, министр национального единства Украины Алексей Чернышов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"На глазах": в Киеве раскрыли, что ждет Украину после побега вице-премьера
01:44
"Кошелек" Зеленского Тимур Миндич вчера также сбежал за границу через Закарпатскую область", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Как добавил депутат, на Украине остался последний "кошелек" Зеленского - директор и основатель студии "Квартал 95" Сергей Шефир.
В четверг украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке. Пресс-служба Чернышова в комментарии "Украинской правде" отметила, что вице-премьер находится в плановой командировке в странах Евросоюза.
Бывший президент Украины Петр Порошенко в здании Киевского апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Порошенко рассказал о сбежавших из Киева украинских министрах
16 января, 12:15
 
В миреУкраинаАвстрияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийСергей ШефирВерховная Рада Украины
 
 
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