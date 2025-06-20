Балицкий заявил, что в ВСУ не осознают за что воюют
Балицкий: большинство украинских военных не осознают, что воюют за чужую землю
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости на ПМЭФ, что большинство военнослужащих украинской армии не осознают, что воюют за землю, которая уже принадлежит "другим людям".
"Тем больше они (западные страны – ред.) продадут оружие, тем больше они заберут у глупого украинца земли, недр, жизни, всего остального, загонят в долги. Им это выгодно, у них прямой интерес. И, к сожалению, этого не понимает большинство воюющего сегодня украинского контингента, что они не воюют за свою землю, у них ее уже нет, земли-то их. Ни в недрах нет, ни на поверхности, ни самой земли. У них уже ничего нет. Все это уже принадлежит другим людям", - сказал Балицкий.
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Балицкий также подчеркнул, что киевский режим не принимает самостоятельных решений по урегулированию военного конфликта.
"Понятно, что для того, чтобы они могли на это пойти, им англичане должны это разрешение дать. А зачем англичанам это надо? Чем больше погибнет русских с обоих сторон, тем англичанам и прочим западным колониальным странам выгоднее", - сказал губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.