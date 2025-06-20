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Учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, заявил Кравцов - РИА Новости, 20.06.2025
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07:28 20.06.2025 (обновлено: 10:57 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/uchitelya-2024089847.html
Учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, заявил Кравцов
Учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, заявил Кравцов - РИА Новости, 20.06.2025
Учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, заявил Кравцов
Школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, заявил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на полях ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2025
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сергей кравцов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, заявил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на полях ПМЭФ. "В целом у нас по трудовому кодексу 36 часов (в неделю - ред.), не больше 36 часов. Но часть времени занимает проверка тетрадей, работа со школьниками, подготовка к урокам, индивидуальная работа. Средняя нагрузка по нашим расчётам должна составлять не более 1,4 ставки", - сказал министр. Он добавил, что необходимо повышать зарплату учителям с учетом их высокой нагрузки. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, заявил Кравцов

Кравцов: учителям надо повышать зарплату с учетом их нагрузки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на ПМЭФ-2025
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, заявил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на полях ПМЭФ.
"В целом у нас по трудовому кодексу 36 часов (в неделю - ред.), не больше 36 часов. Но часть времени занимает проверка тетрадей, работа со школьниками, подготовка к урокам, индивидуальная работа. Средняя нагрузка по нашим расчётам должна составлять не более 1,4 ставки", - сказал министр.
Школьная библиотека - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Минпросвещения провело мониторинг всех школьных библиотек
5 июня, 16:53
Он добавил, что необходимо повышать зарплату учителям с учетом их высокой нагрузки.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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