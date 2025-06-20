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Учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, заявил Кравцов
Учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, заявил Кравцов - РИА Новости, 20.06.2025
Учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, заявил Кравцов
Школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, заявил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на полях ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T07:28:00+03:00
2025-06-20T07:28:00+03:00
2025-06-20T10:57:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, заявил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на полях ПМЭФ. "В целом у нас по трудовому кодексу 36 часов (в неделю - ред.), не больше 36 часов. Но часть времени занимает проверка тетрадей, работа со школьниками, подготовка к урокам, индивидуальная работа. Средняя нагрузка по нашим расчётам должна составлять не более 1,4 ставки", - сказал министр. Он добавил, что необходимо повышать зарплату учителям с учетом их высокой нагрузки. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250605/biblioteki-2021137170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, заявил Кравцов
Кравцов: учителям надо повышать зарплату с учетом их нагрузки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, заявил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на полях ПМЭФ.
"В целом у нас по трудовому кодексу 36 часов (в неделю - ред.), не больше 36 часов. Но часть времени занимает проверка тетрадей, работа со школьниками, подготовка к урокам, индивидуальная работа. Средняя нагрузка по нашим расчётам должна составлять не более 1,4 ставки", - сказал министр.
Он добавил, что необходимо повышать зарплату учителям с учетом их высокой нагрузки.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.