https://ria.ru/20250620/tramp-2024422127.html
Трамп дал понять, что не принял решений по Ирану
Трамп дал понять, что не принял решений по Ирану - РИА Новости, 20.06.2025
Трамп дал понять, что не принял решений по Ирану
Президент США Дональд Трамп дал понять, что не принял решения об участии в кампании Израиля против Ирана. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T23:27:00+03:00
2025-06-20T23:27:00+03:00
2025-06-20T23:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять, что не принял решения об участии в кампании Израиля против Ирана. Журналист задал Трампу вопрос, будет ли решение об участии или неучастии США в кампании самым большим в его карьере. "Я не могу сказать вам это. Это зависит от того, каким будет решение. Я бы не мог вам этого сейчас сказать. Может, через год, через пять или десять", - сказал Трамп. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, рафаэль гросси, крейг мюррей, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Рафаэль Гросси, Крейг Мюррей, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп дал понять, что не принял решений по Ирану
Трамп заявил, что не принял решения об участии в кампании Израиля против Ирана