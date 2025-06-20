Трамп обвинил главу нацразведки в неправоте после слов об Иране
Трамп обвинил главу нацразведки Габбард в неправоте после ее заявлений об Иране
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил главу нацразведки страны Тулси Габбард в неправоте после ее высказываний об отсутствии доказательств создания Ираном ядерного оружия.
“Она ошибается”, - сообщил он журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси, комментируя позицию Габбард.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил о том, что Трамп при обсуждении вопроса о возможном нанесении ударов по Ирану полагается на узкий круг советников, отстранив от обсуждений целесообразности непосредственного вовлечения США в конфликт между Ираном и Израилем главу национальной разведки Тулси Габбард, а также в последнее время перестал регулярно обращаться к главе Пентагона Питу Хегсету. При этом глава государства прислушивается к мнению главы генштаба США генерала Дэна Кейна, главы центрального командования вооруженных сил (CENTCOM) Майкла Куриллы и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
Ранее в ходе общения с прессой пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт передала журналистам заявление Трампа, согласно которому американский лидер допускает "существенную" вероятность переговоров с Тегераном в ближайшем будущем и примет решение о дальнейших шагах в течение следующих двух недель. Левитт подчеркнула, что Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана. Она также отметила, что США продолжают контакты с Ираном как в прямом, так и в непрямом формате.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Трамп рассматривает возможность превентивных авиаударов по Ирану, пишет WSJ
13 декабря 2024, 09:43
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.