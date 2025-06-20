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Трамп обвинил главу нацразведки в неправоте после слов об Иране - РИА Новости, 20.06.2025
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23:18 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/tramp-2024421424.html
Трамп обвинил главу нацразведки в неправоте после слов об Иране
Трамп обвинил главу нацразведки в неправоте после слов об Иране - РИА Новости, 20.06.2025
Трамп обвинил главу нацразведки в неправоте после слов об Иране
Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил главу нацразведки страны Тулси Габбард в неправоте после ее высказываний об отсутствии доказательств создания... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T23:18:00+03:00
2025-06-20T23:18:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
тулси габбард
пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил главу нацразведки страны Тулси Габбард в неправоте после ее высказываний об отсутствии доказательств создания Ираном ядерного оружия. “Она ошибается”, - сообщил он журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси, комментируя позицию Габбард. Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил о том, что Трамп при обсуждении вопроса о возможном нанесении ударов по Ирану полагается на узкий круг советников, отстранив от обсуждений целесообразности непосредственного вовлечения США в конфликт между Ираном и Израилем главу национальной разведки Тулси Габбард, а также в последнее время перестал регулярно обращаться к главе Пентагона Питу Хегсету. При этом глава государства прислушивается к мнению главы генштаба США генерала Дэна Кейна, главы центрального командования вооруженных сил (CENTCOM) Майкла Куриллы и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Ранее в ходе общения с прессой пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт передала журналистам заявление Трампа, согласно которому американский лидер допускает "существенную" вероятность переговоров с Тегераном в ближайшем будущем и примет решение о дальнейших шагах в течение следующих двух недель. Левитт подчеркнула, что Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана. Она также отметила, что США продолжают контакты с Ираном как в прямом, так и в непрямом формате. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023238635.html
https://ria.ru/20241213/tramp-1988962749.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, тулси габбард, пит хегсет, nbc, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Пит Хегсет, NBC, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп обвинил главу нацразведки в неправоте после слов об Иране

Трамп обвинил главу нацразведки Габбард в неправоте после ее заявлений об Иране

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил главу нацразведки страны Тулси Габбард в неправоте после ее высказываний об отсутствии доказательств создания Ираном ядерного оружия.
“Она ошибается”, - сообщил он журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси, комментируя позицию Габбард.
Американский президент Дональд Трамп беседует с Такером Карлсоном - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Объясните чокнутому": Трамп грубо оскорбил Такера Карлсона
17 июня, 03:13
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил о том, что Трамп при обсуждении вопроса о возможном нанесении ударов по Ирану полагается на узкий круг советников, отстранив от обсуждений целесообразности непосредственного вовлечения США в конфликт между Ираном и Израилем главу национальной разведки Тулси Габбард, а также в последнее время перестал регулярно обращаться к главе Пентагона Питу Хегсету. При этом глава государства прислушивается к мнению главы генштаба США генерала Дэна Кейна, главы центрального командования вооруженных сил (CENTCOM) Майкла Куриллы и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
Ранее в ходе общения с прессой пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт передала журналистам заявление Трампа, согласно которому американский лидер допускает "существенную" вероятность переговоров с Тегераном в ближайшем будущем и примет решение о дальнейших шагах в течение следующих двух недель. Левитт подчеркнула, что Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана. Она также отметила, что США продолжают контакты с Ираном как в прямом, так и в непрямом формате.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Трамп рассматривает возможность превентивных авиаударов по Ирану, пишет WSJ
13 декабря 2024, 09:43
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Трамп отмахнулся от слов главы разведки об иранской ядерной программе
19 июня, 17:18
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампТулси ГаббардПит ХегсетNBCМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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