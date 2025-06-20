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Иран от создания ядерного оружия отделяют недели, заявил Трамп - РИА Новости, 20.06.2025
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23:11 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/tramp-2024420702.html
Иран от создания ядерного оружия отделяют недели, заявил Трамп
Иран от создания ядерного оружия отделяют недели, заявил Трамп - РИА Новости, 20.06.2025
Иран от создания ядерного оружия отделяют недели, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран собрал "огромное количество материала" и якобы смог бы произвести ядерное оружие "если не в течение недель, то в... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T23:11:00+03:00
2025-06-20T23:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран собрал "огромное количество материала" и якобы смог бы произвести ядерное оружие "если не в течение недель, то в течение месяцев". "Они собрали огромный объем материала. В течение недель, уж точно в течение месяцев они бы могли создать ядерное оружие", - сказал Трамп журналистам. Он заявил, что нынешняя ситуация отличается от произошедшего с Ираком, который США обвиняли в наличии оружия массового поражения, оправдав этим военную кампанию, а потом высказывая сомнения в собственных словах. Трамп подчеркнул, что был против конфликта Ирана и Израиля. Тегеран отвергает заявления о военном характере своей ядерной программы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250619/tramp-2023738160.html
https://ria.ru/20250620/smi-2024078995.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, рафаэль гросси, крейг мюррей, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Рафаэль Гросси, Крейг Мюррей, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран от создания ядерного оружия отделяют недели, заявил Трамп

Трамп: Иран собрал огромное количество материала для создания ядерного оружия

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран собрал "огромное количество материала" и якобы смог бы произвести ядерное оружие "если не в течение недель, то в течение месяцев".
"Они собрали огромный объем материала. В течение недель, уж точно в течение месяцев они бы могли создать ядерное оружие", - сказал Трамп журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, пишет WSJ
19 июня, 00:35
Он заявил, что нынешняя ситуация отличается от произошедшего с Ираком, который США обвиняли в наличии оружия массового поражения, оправдав этим военную кампанию, а потом высказывая сомнения в собственных словах.
Трамп подчеркнул, что был против конфликта Ирана и Израиля.
Тегеран отвергает заявления о военном характере своей ядерной программы.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
СМИ рассказали, почему Трамп не спешит бомбить Иран
Вчера, 04:16
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
CNN: разведка в США признала, что Иран далек от создания ядерного оружия
17 июня, 14:05
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампРафаэль ГроссиКрейг МюррейМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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