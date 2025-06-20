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Трамп не намерен призывать Израиль к остановке ударов - РИА Новости, 20.06.2025
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22:51 20.06.2025 (обновлено: 22:56 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/tramp-2024419244.html
Трамп не намерен призывать Израиль к остановке ударов
Трамп не намерен призывать Израиль к остановке ударов - РИА Новости, 20.06.2025
Трамп не намерен призывать Израиль к остановке ударов
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет призывать Израиль к остановке ударов по Ирану. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T22:51:00+03:00
2025-06-20T22:56:00+03:00
иран
израиль
сша
дональд трамп
в мире
рафаэль гросси
крейг мюррей
магатэ
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет призывать Израиль к остановке ударов по Ирану."Я думаю, такой запрос сейчас было бы сложно сделать. Если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать, чем если кто-то не побеждает", - сказал Трамп журналистам в аэропорту в штате Нью-Джерси.Трансляцию вели американские телеканалы.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250620/smi-2024078995.html
https://ria.ru/20250619/tramp-2023970472.html
https://ria.ru/20250619/trebovanie-2023628783.html
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иран, израиль, сша, дональд трамп, в мире, рафаэль гросси, крейг мюррей, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, В мире, Рафаэль Гросси, Крейг Мюррей, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп не намерен призывать Израиль к остановке ударов

Трамп заявил, что не намерен призывать Израиль к прекращению ударов по Ирану

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет призывать Израиль к остановке ударов по Ирану.
"Я думаю, такой запрос сейчас было бы сложно сделать. Если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать, чем если кто-то не побеждает", - сказал Трамп журналистам в аэропорту в штате Нью-Джерси.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
СМИ рассказали, почему Трамп не спешит бомбить Иран
Вчера, 04:16
Трансляцию вели американские телеканалы.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Трамп ответил на статью WSJ о плане атаки на Иран
19 июня, 16:51
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Без единого выстрела: Трамп выдвинул новое требование для Ирана
19 июня, 08:00
 
ИранИзраильСШАДональд ТрампВ миреРафаэль ГроссиКрейг МюррейМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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