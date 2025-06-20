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Суд разрешил Трампу сохранить контроль над Нацгвардией Калифорнии - РИА Новости, 20.06.2025
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07:16 20.06.2025 (обновлено: 08:22 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/tramp-2024088722.html
Суд разрешил Трампу сохранить контроль над Нацгвардией Калифорнии
Суд разрешил Трампу сохранить контроль над Нацгвардией Калифорнии - РИА Новости, 20.06.2025
Суд разрешил Трампу сохранить контроль над Нацгвардией Калифорнии
Апелляционный суд разрешил президенту США Дональду Трампу сохранить контроль над Национальной гвардией Калифорнии, передает Reuters. РИА Новости, 20.06.2025
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2025-06-20T08:22:00+03:00
в мире
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калифорния
лос-анджелес
дональд трамп
гэвин ньюсом
министерство обороны сша
протесты в калифорнии
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Апелляционный суд разрешил президенту США Дональду Трампу сохранить контроль над Национальной гвардией Калифорнии, передает Reuters.По данным агентства, решение действует на время тяжбы о законности использования войск в штате.Неделю назад судья Чарльз Брейер издал приказ, согласно которому Нацгвардия должна вернуться под контроль губернатора Гэвина Ньюсома. Вскоре постановление Девятого окружного апелляционного суда приостановило его действие.В четверг коллегия из трех судей апелляционного суда, базирующегося в Сан-Франциско, продлила статус-кво до момента решения по иску Ньюсома.Протесты в США
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сша
калифорния
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353
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353
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Разгон протестующих в Лос-Анджелесе
Разгон протестующих в Лос-Анджелесе. Помимо слезоточивого газа в ход пошли и светошумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости. В разгоне участников протеста участвует и конная полиция.
2025-06-20T07:16
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Полиция вновь открыла стрельбу резиновыми пулями по протестующим в Лос-Анджелесе
Полиция вновь открыла стрельбу резиновыми пулями по протестующим в Лос-Анджелесе, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, сша, калифорния, лос-анджелес, дональд трамп, гэвин ньюсом, министерство обороны сша, протесты в калифорнии
В мире, США, Калифорния, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Министерство обороны США, Протесты в Калифорнии
Суд разрешил Трампу сохранить контроль над Нацгвардией Калифорнии

Трампу разрешили командовать Нацгвардией Калифорнии до решения по иску Брейера

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Апелляционный суд разрешил президенту США Дональду Трампу сохранить контроль над Национальной гвардией Калифорнии, передает Reuters.
По данным агентства, решение действует на время тяжбы о законности использования войск в штате.
Неделю назад судья Чарльз Брейер издал приказ, согласно которому Нацгвардия должна вернуться под контроль губернатора Гэвина Ньюсома. Вскоре постановление Девятого окружного апелляционного суда приостановило его действие.
В четверг коллегия из трех судей апелляционного суда, базирующегося в Сан-Франциско, продлила статус-кво до момента решения по иску Ньюсома.

Протесты в США

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
    В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

"Никаких королей!": антиправительственные протесты в США
© AP Photo / Noah Berger

Демонстрации стали частью скоординированной акции No kings в день рождения американского лидера и проведения военного парада в Вашингтоне.

Участники акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

Демонстрации стали частью скоординированной акции No kings в день рождения американского лидера и проведения военного парада в Вашингтоне.

© AP Photo / Noah Berger
1 из 10
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
2 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев

На фото: протестующие в Лос-Анджелесе.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

На фото: протестующие в Лос-Анджелесе.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
3 из 10
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральным улицам, силовики перекрывали район шествия.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральным улицам, силовики перекрывали район шествия.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
4 из 10
© AP Photo / Jenny Kane

В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.

© AP Photo / Jenny Kane
5 из 10
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.

Участнца акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
6 из 10
© AP Photo / Noah Berger

В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.

Сотрудники полиции во время акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.

© AP Photo / Noah Berger
7 из 10
© Getty Images / Stephen Maturen

На фото: сотни митингующих в Миннесоте.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Миннесоте, США. 14 июня 2025

На фото: сотни митингующих в Миннесоте.

© Getty Images / Stephen Maturen
8 из 10
© AP Photo / Ethan Swope

В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.

© AP Photo / Ethan Swope
9 из 10
© AP Photo / Noah Berger

На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.

Сотрудники полиции во время акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Noah Berger
10 из 10

Демонстрации стали частью скоординированной акции No kings в день рождения американского лидера и проведения военного парада в Вашингтоне.

© AP Photo / Noah Berger
1 из 10

В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
2 из 10

На фото: протестующие в Лос-Анджелесе.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
3 из 10

В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральным улицам, силовики перекрывали район шествия.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
4 из 10

В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.

© AP Photo / Jenny Kane
5 из 10

В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
6 из 10

В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.

© AP Photo / Noah Berger
7 из 10

На фото: сотни митингующих в Миннесоте.

© Getty Images / Stephen Maturen
8 из 10

В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.

© AP Photo / Ethan Swope
9 из 10

На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Noah Berger
10 из 10
  • Протестующие в Лос-Анджелесе стали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
  • Массовые акции проходят и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
  • Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
  • В Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке развернули специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением.
Стрельба во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
В Солт-Лейк-Сити подтвердили смерть участника протеста против Трампа
15 июня, 23:44
 
В миреСШАКалифорнияЛос-АнджелесДональд ТрампГэвин НьюсомМинистерство обороны СШАПротесты в Калифорнии
 
 
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