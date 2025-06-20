https://ria.ru/20250620/tramp-2024088722.html

Суд разрешил Трампу сохранить контроль над Нацгвардией Калифорнии

Суд разрешил Трампу сохранить контроль над Нацгвардией Калифорнии - РИА Новости, 20.06.2025

Суд разрешил Трампу сохранить контроль над Нацгвардией Калифорнии

Апелляционный суд разрешил президенту США Дональду Трампу сохранить контроль над Национальной гвардией Калифорнии, передает Reuters. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T07:16:00+03:00

2025-06-20T07:16:00+03:00

2025-06-20T08:22:00+03:00

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лос-анджелес

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гэвин ньюсом

министерство обороны сша

протесты в калифорнии

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Апелляционный суд разрешил президенту США Дональду Трампу сохранить контроль над Национальной гвардией Калифорнии, передает Reuters.По данным агентства, решение действует на время тяжбы о законности использования войск в штате.Неделю назад судья Чарльз Брейер издал приказ, согласно которому Нацгвардия должна вернуться под контроль губернатора Гэвина Ньюсома. Вскоре постановление Девятого окружного апелляционного суда приостановило его действие.В четверг коллегия из трех судей апелляционного суда, базирующегося в Сан-Франциско, продлила статус-кво до момента решения по иску Ньюсома.Протесты в США

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Разгон протестующих в Лос-Анджелесе Разгон протестующих в Лос-Анджелесе. Помимо слезоточивого газа в ход пошли и светошумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости. В разгоне участников протеста участвует и конная полиция. 2025-06-20T07:16 true PT1M04S

Полиция вновь открыла стрельбу резиновыми пулями по протестующим в Лос-Анджелесе Полиция вновь открыла стрельбу резиновыми пулями по протестующим в Лос-Анджелесе, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-20T07:16 true PT0M12S

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Дарья Буймова

в мире, сша, калифорния, лос-анджелес, дональд трамп, гэвин ньюсом, министерство обороны сша, протесты в калифорнии