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"День без королей": антиправительственные протесты в США - РИА Новости, 15.06.2025
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09:53 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/protest-2022922260.html
"День без королей": антиправительственные протесты в США
"День без королей": антиправительственные протесты в США - РИА Новости, 15.06.2025
"День без королей": антиправительственные протесты в США
В нескольких американских штатах прошли антиправительственные митинги под лозунгом "День без королей". Кадры с мест событий — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 15.06.2025
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фото
в мире
лос-анджелес
сша
протесты в калифорнии
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В нескольких американских штатах прошли антиправительственные митинги под лозунгом "День без королей". Кадры с мест событий — в фотоленте ria.ru.
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Фото, В мире, Лос-Анджелес, США, Протесты в Калифорнии

"День без королей": антиправительственные протесты в США

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В нескольких американских штатах прошли антиправительственные митинги под лозунгом "День без королей". Кадры с мест событий — в фотоленте ria.ru.
© AP Photo / Noah Berger

Демонстрации стали частью скоординированной акции No Kings в день рождения американского лидера и военного парада в Вашингтоне.

Участники акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

Демонстрации стали частью скоординированной акции No Kings в день рождения американского лидера и военного парада в Вашингтоне.

© AP Photo / Noah Berger
1 из 10
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
2 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев

На фото: протестующие в Лос-Анджелесе.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

На фото: протестующие в Лос-Анджелесе.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
3 из 10
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральым улицам, силовики перекрывали район шествия.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральым улицам, силовики перекрывали район шествия.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
4 из 10
© AP Photo / Jenny Kane

В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.

© AP Photo / Jenny Kane
5 из 10
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.

Участнца акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
6 из 10
© AP Photo / Noah Berger

В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.

Сотрудники полиции во время акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.

© AP Photo / Noah Berger
7 из 10
© Getty Images / Stephen Maturen

На фото: сотни митингующих в Миннесоте.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Миннесоте, США. 14 июня 2025

На фото: сотни митингующих в Миннесоте.

© Getty Images / Stephen Maturen
8 из 10
© AP Photo / Ethan Swope

В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.

© AP Photo / Ethan Swope
9 из 10
© AP Photo / Noah Berger

На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.

Сотрудники полиции во время акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Noah Berger
10 из 10
 
ФотоВ миреЛос-АнджелесСШАПротесты в Калифорнии
 
 
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