https://ria.ru/20250615/protest-2022922260.html

"День без королей": антиправительственные протесты в США

"День без королей": антиправительственные протесты в США - РИА Новости, 15.06.2025

"День без королей": антиправительственные протесты в США

В нескольких американских штатах прошли антиправительственные митинги под лозунгом "День без королей". Кадры с мест событий — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T09:53:00+03:00

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2025-06-15T09:53:00+03:00

фото

в мире

лос-анджелес

сша

протесты в калифорнии

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В нескольких американских штатах прошли антиправительственные митинги под лозунгом "День без королей". Кадры с мест событий — в фотоленте ria.ru.

лос-анджелес

сша

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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