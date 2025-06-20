Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек
Суд продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной и ее бывшему супругу Артему
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВалерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek)
Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek). Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему супругу Артему по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей, рассказал РИА Новости адвокат Константин Третьяков.
"Суд продлил домашний арест Валерии и Артему Чекалиным до 26 июля", - рассказал собеседник агентства.
По версии следствия, Валерия и Артем Чекалины, а также бизнес-партнер экс-мужа Лерчек Роман Вишняк с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ.
Как рассказывал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.
Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.