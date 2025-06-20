https://ria.ru/20250620/struktura-2024401252.html

В ГД анонсировали появление в России "Лиги исторической справедливости"

В ГД анонсировали появление в России "Лиги исторической справедливости" - РИА Новости, 20.06.2025

В ГД анонсировали появление в России "Лиги исторической справедливости"

Новая структура по защите исторической правды под названием "Лига исторической справедливости" появится в России, заявил вице-спикер Госдумы, глава движения... РИА Новости, 20.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Новая структура по защите исторической правды под названием "Лига исторической справедливости" появится в России, заявил вице-спикер Госдумы, глава движения "Победа 9/45" Борис Чернышов. "В России появится новая структура по защите исторической правды — "Лига исторической справедливости". Движение будет противостоять историческим подлогам, попыткам отмены памяти и займется защитой людей, которых в ряде стран уже преследуют за пророссийскую позицию и правду о Второй Мировой войне", - сказал Чернышов в рамках панельной сессии "Историческая правда. Объединяем евразийский континент" АНО "Евразия" на ПМЭФ. Лига, по словам вице-спикера Госдумы, будет работать как в СНГ, так и в дальнем зарубежье. Она фактически является ответом России на войну смыслов, которая давно ведётся в учебниках, медиа и международных институтах. Чернышов отметил, что он является инициатором создания этой структуры. "Оценивать, где правда, а где фальсификация, будут не политики, а профессиональные историки. Это принципиально важно", — добавил политик. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, история