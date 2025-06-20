https://ria.ru/20250620/ssha-2024079604.html

США отрицают неэффективность противобункерных бомб, пишут СМИ

США отрицают неэффективность противобункерных бомб, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2025

США отрицают неэффективность противобункерных бомб, пишут СМИ

США отрицают сообщения о том, что их противобункерные бомбы не смогут гарантированно уничтожить иранский центр по обогащению урана в Фордо и продолжают... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T04:33:00+03:00

2025-06-20T04:33:00+03:00

2025-06-20T04:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США отрицают сообщения о том, что их противобункерные бомбы не смогут гарантированно уничтожить иранский центр по обогащению урана в Фордо и продолжают рассматривать использование всех типов вооружений в случае нанесения удара по Ирану, в том числе тактическое ядерное оружие, сообщила старший корреспондент по Белому дому телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на чиновника администрации президента США Дональда Трампа. Газета Guardian со ссылкой на источники ранее сообщала, что Трамп предложил Пентагону нанести удары по Ирану только в том случае, если противобункерные бомбы гарантированно уничтожат центр в Фордо. Однако в Пентагоне, по словам источников, сомневаются в том, что их противобункерные бомбы смогут достичь цели из-за глубокого заложения иранских объектов. В оборонном ведомстве США не исключают, что сначала потребуется "разрыхлить землю обычными бомбами, а затем сбросить тактическое ядерное оружие с бомбардировщика B2". Вместе с тем Трамп использование тактического ядерного оружия против Ирана не рассматривает и предложение его использовать не выдвигалось главой Пентагона Питом Хегсетом, утверждала газета. "Представитель Белого дома сообщил мне, что содержание этой публикации ложно: американские военные не сомневаются в эффективности противобункерных бомб для уничтожения объекта в Фордо, а также отрицают, что какие-либо варианты (включая тактическое ядерное оружие) были сняты с рассмотрения", написала журналистка в соцсети X, прикрепив ссылку на статью в Guardian. На фоне того, что в соцсетях пользователи стали тиражировать отрывок ее репортажа, в котором упоминается вероятность использования тактического ядерного оружия, журналистка Fox News отметила, что она имела в виду общий контекст рассмотрения всех видов оружия для удара по Ирану, поэтому по ее мнению делать акцент только на ядерном оружии при перепечатке ее материала будет искажением. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250620/smi-2024078995.html

https://ria.ru/20250619/tramp-2023858972.html

https://ria.ru/20250620/oon-2024068826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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