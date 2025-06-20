Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о боях на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 20.06.2025 (обновлено: 06:15 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/spetsoperatsiya-2024085407.html
Марочко рассказал о боях на Краснолиманском направлении
Марочко рассказал о боях на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.06.2025
Марочко рассказал о боях на Краснолиманском направлении
Российские бойцы вяли под огневой контроль более 3,5 километра прибрежной зоны реки Желобки на краснолиманском участке фронта, рассказал РИА Новости военный... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T06:03:00+03:00
2025-06-20T06:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
ЛУГАНСК, 20 июн – РИА Новости. Российские бойцы вяли под огневой контроль более 3,5 километра прибрежной зоны реки Желобки на краснолиманском участке фронта, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении расширена зона контроля. В ходе активных боевых действий наши военнослужащие взяли под огневой контроль участок прибрежной зоны реки Желобки протяженностью более 3,5 км на участке Колодези-Мирное", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что северо-западнее населенного пункта Колодези ВС РФ улучили тактическое положение, заняв новые рубежи и позиции.В начале июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ перерезают логистики противника на краснолиманском и красноармейском направлениях, где ВСУ продолжают упираться, перебрасывать свои резервы.
https://ria.ru/20250620/katastrofa-2024076309.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о боях на Краснолиманском направлении

Марочко: ВС России взяли под контроль 3,5 километра прибрежной зоны реки Желобки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 20 июн – РИА Новости. Российские бойцы вяли под огневой контроль более 3,5 километра прибрежной зоны реки Желобки на краснолиманском участке фронта, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"На краснолиманском направлении расширена зона контроля. В ходе активных боевых действий наши военнослужащие взяли под огневой контроль участок прибрежной зоны реки Желобки протяженностью более 3,5 км на участке Колодези-Мирное", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Совершили разворот": на Западе предупредили Украину о грядущей катастрофе
02:51
Он уточнил, что северо-западнее населенного пункта Колодези ВС РФ улучили тактическое положение, заняв новые рубежи и позиции.
В начале июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ перерезают логистики противника на краснолиманском и красноармейском направлениях, где ВСУ продолжают упираться, перебрасывать свои резервы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоВооруженные силы РФБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала