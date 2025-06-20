https://ria.ru/20250620/spetsoperatsiya-2024085407.html

Марочко рассказал о боях на Краснолиманском направлении

Марочко рассказал о боях на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.06.2025

Марочко рассказал о боях на Краснолиманском направлении

Российские бойцы вяли под огневой контроль более 3,5 километра прибрежной зоны реки Желобки на краснолиманском участке фронта, рассказал РИА Новости военный... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T06:03:00+03:00

2025-06-20T06:03:00+03:00

2025-06-20T06:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

андрей марочко

вооруженные силы рф

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 20 июн – РИА Новости. Российские бойцы вяли под огневой контроль более 3,5 километра прибрежной зоны реки Желобки на краснолиманском участке фронта, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении расширена зона контроля. В ходе активных боевых действий наши военнослужащие взяли под огневой контроль участок прибрежной зоны реки Желобки протяженностью более 3,5 км на участке Колодези-Мирное", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что северо-западнее населенного пункта Колодези ВС РФ улучили тактическое положение, заняв новые рубежи и позиции.В начале июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ перерезают логистики противника на краснолиманском и красноармейском направлениях, где ВСУ продолжают упираться, перебрасывать свои резервы.

https://ria.ru/20250620/katastrofa-2024076309.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины