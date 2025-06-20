https://ria.ru/20250620/spetsoperatsiya-2024085407.html
Марочко рассказал о боях на Краснолиманском направлении
Марочко рассказал о боях на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.06.2025
Марочко рассказал о боях на Краснолиманском направлении
Российские бойцы вяли под огневой контроль более 3,5 километра прибрежной зоны реки Желобки на краснолиманском участке фронта, рассказал РИА Новости военный... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T06:03:00+03:00
2025-06-20T06:03:00+03:00
2025-06-20T06:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 20 июн – РИА Новости. Российские бойцы вяли под огневой контроль более 3,5 километра прибрежной зоны реки Желобки на краснолиманском участке фронта, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении расширена зона контроля. В ходе активных боевых действий наши военнослужащие взяли под огневой контроль участок прибрежной зоны реки Желобки протяженностью более 3,5 км на участке Колодези-Мирное", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что северо-западнее населенного пункта Колодези ВС РФ улучили тактическое положение, заняв новые рубежи и позиции.В начале июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ перерезают логистики противника на краснолиманском и красноармейском направлениях, где ВСУ продолжают упираться, перебрасывать свои резервы.
https://ria.ru/20250620/katastrofa-2024076309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Марочко рассказал о боях на Краснолиманском направлении
Марочко: ВС России взяли под контроль 3,5 километра прибрежной зоны реки Желобки