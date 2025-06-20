https://ria.ru/20250620/solntse-2024092503.html

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 20.06.2025

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла вспышка, оказавшаяся третьей по силе в этому году, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:07:00+03:00

2025-06-20T08:07:00+03:00

2025-06-20T11:15:00+03:00

наука

земля

российская академия наук

вспышки на солнце

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка, оказавшаяся третьей по силе в этому году, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Активная солнечная область № 4114, которая была основным источником новостей о событиях на Солнце на текущей неделе, произвела ночью очередной, самый крупный в июньском всплеске активности, взрыв", — говорится в Telegram-канале лаборатории. Как уточнили ученые, вспышку зарегистрировали в 2:50 мск. Ей присвоили уровень X1.9. Мощнее были только вспышки 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0). Область, в которой произошел взрыв, пока не оказала на Землю никакого воздействия, несмотря на исключительно высокую активность и близость к линии Солнце — Земля. Выбросы плазмы, которые создают основную нагрузку на магнитное поле Земли и вызывают полярные сияния, во всех предыдущих случаях оказались направлены выше плоскости планет. "Это представляет определенную загадку, но, вероятно, связано с какими-то особенностями конфигурации активного центра. Судя по всему, на Солнце присутствуют факторы, физически блокирующие для плазмы возможность движения в прямом направлении (к Земле) и во всех предыдущих случаях отклонявшие выброшенные облака газа вверх, в сторону северного полюса Солнечной системы", — отмечают специалисты.По их словам, такой сценарий сработал и на этот раз: данные космических коронографов свидетельствуют, что плазма снова ушла в северном направлении, а воздействие на Землю почти исключено. Позже, возможно, удастся увидеть движение к Земле слабых компонентов, но и в этом случае речь может идти лишь о небольших краткосрочных воздействиях, несопоставимых с фактической силой вспышки. Притока к Земле тяжелых заряженных частиц, воздействующих на космические аппараты, в лаборатории также не зафиксировали.

https://ria.ru/20250602/solntse-2020458205.html

https://ria.ru/20250607/kosmos-2021402874.html

https://ria.ru/20250619/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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земля, российская академия наук, вспышки на солнце