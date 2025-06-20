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На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 20.06.2025
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Наука
 
08:07 20.06.2025 (обновлено: 11:15 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/solntse-2024092503.html
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 20.06.2025
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла вспышка, оказавшаяся третьей по силе в этому году, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:07:00+03:00
2025-06-20T11:15:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка, оказавшаяся третьей по силе в этому году, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Активная солнечная область № 4114, которая была основным источником новостей о событиях на Солнце на текущей неделе, произвела ночью очередной, самый крупный в июньском всплеске активности, взрыв", — говорится в Telegram-канале лаборатории. Как уточнили ученые, вспышку зарегистрировали в 2:50 мск. Ей присвоили уровень X1.9. Мощнее были только вспышки 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0). Область, в которой произошел взрыв, пока не оказала на Землю никакого воздействия, несмотря на исключительно высокую активность и близость к линии Солнце — Земля. Выбросы плазмы, которые создают основную нагрузку на магнитное поле Земли и вызывают полярные сияния, во всех предыдущих случаях оказались направлены выше плоскости планет. &quot;Это представляет определенную загадку, но, вероятно, связано с какими-то особенностями конфигурации активного центра. Судя по всему, на Солнце присутствуют факторы, физически блокирующие для плазмы возможность движения в прямом направлении (к Земле) и во всех предыдущих случаях отклонявшие выброшенные облака газа вверх, в сторону северного полюса Солнечной системы&quot;, — отмечают специалисты.По их словам, такой сценарий сработал и на этот раз: данные космических коронографов свидетельствуют, что плазма снова ушла в северном направлении, а воздействие на Землю почти исключено. Позже, возможно, удастся увидеть движение к Земле слабых компонентов, но и в этом случае речь может идти лишь о небольших краткосрочных воздействиях, несопоставимых с фактической силой вспышки. Притока к Земле тяжелых заряженных частиц, воздействующих на космические аппараты, в лаборатории также не зафиксировали.
https://ria.ru/20250602/solntse-2020458205.html
https://ria.ru/20250607/kosmos-2021402874.html
https://ria.ru/20250619/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Солнце произошла мощная вспышка

Третья по силе в 2025 году вспышка произошла на Солнце

© Фото : Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНЧерный выброс на Солнце
Черный выброс на Солнце - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Черный выброс на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка, оказавшаяся третьей по силе в этому году, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Активная солнечная область № 4114, которая была основным источником новостей о событиях на Солнце на текущей неделе, произвела ночью очередной, самый крупный в июньском всплеске активности, взрыв", — говорится в Telegram-канале лаборатории.
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Как уточнили ученые, вспышку зарегистрировали в 2:50 мск. Ей присвоили уровень X1.9. Мощнее были только вспышки 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0).

За последнюю неделю астрономы зарегистрировали несколько крупных вспышек в области № 4114, самая сильная из них получила балл Х1.2. Но во всех случаях выбросы массы прошли мимо Земли.

Область, в которой произошел взрыв, пока не оказала на Землю никакого воздействия, несмотря на исключительно высокую активность и близость к линии Солнце — Земля. Выбросы плазмы, которые создают основную нагрузку на магнитное поле Земли и вызывают полярные сияния, во всех предыдущих случаях оказались направлены выше плоскости планет.
«

"Это представляет определенную загадку, но, вероятно, связано с какими-то особенностями конфигурации активного центра. Судя по всему, на Солнце присутствуют факторы, физически блокирующие для плазмы возможность движения в прямом направлении (к Земле) и во всех предыдущих случаях отклонявшие выброшенные облака газа вверх, в сторону северного полюса Солнечной системы", — отмечают специалисты.

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По их словам, такой сценарий сработал и на этот раз: данные космических коронографов свидетельствуют, что плазма снова ушла в северном направлении, а воздействие на Землю почти исключено. Позже, возможно, удастся увидеть движение к Земле слабых компонентов, но и в этом случае речь может идти лишь о небольших краткосрочных воздействиях, несопоставимых с фактической силой вспышки.
Притока к Земле тяжелых заряженных частиц, воздействующих на космические аппараты, в лаборатории также не зафиксировали.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

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