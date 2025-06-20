https://ria.ru/20250620/shkola-2024075766.html

Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов

Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов - РИА Новости, 20.06.2025

Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов

Минпросвещения РФ с 1 сентября 2025 года вводит единые требования по изучению всех школьных предметов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава министерства... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T02:39:00+03:00

2025-06-20T02:39:00+03:00

2025-06-20T11:00:00+03:00

общество

россия

пмэф-2025

сергей кравцов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ с 1 сентября 2025 года вводит единые требования по изучению всех школьных предметов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава министерства Сергей Кравцов."Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится", - рассказал министр.Он добавил, что соответствующие требования вводятся в образовательных учреждениях с 1 сентября 2025 года. Кроме того, данная норма синхронизирована с трудовым кодексом, поэтому нагрузка на учителя также будет нормирована.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250611/perehod-2022220522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование