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Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов - РИА Новости, 20.06.2025
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02:39 20.06.2025 (обновлено: 11:00 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/shkola-2024075766.html
Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов
Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов - РИА Новости, 20.06.2025
Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов
Минпросвещения РФ с 1 сентября 2025 года вводит единые требования по изучению всех школьных предметов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава министерства... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:39:00+03:00
2025-06-20T11:00:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ с 1 сентября 2025 года вводит единые требования по изучению всех школьных предметов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава министерства Сергей Кравцов."Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится", - рассказал министр.Он добавил, что соответствующие требования вводятся в образовательных учреждениях с 1 сентября 2025 года. Кроме того, данная норма синхронизирована с трудовым кодексом, поэтому нагрузка на учителя также будет нормирована.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, ПМЭФ-2025, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов

С 1 сентября изучение школьных предметов будет вестись по единым требованиям

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкУрок математики в лицее
Урок математики в лицее - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ с 1 сентября 2025 года вводит единые требования по изучению всех школьных предметов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава министерства Сергей Кравцов.
"Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится", - рассказал министр.
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Он добавил, что соответствующие требования вводятся в образовательных учреждениях с 1 сентября 2025 года. Кроме того, данная норма синхронизирована с трудовым кодексом, поэтому нагрузка на учителя также будет нормирована.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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