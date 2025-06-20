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Сальдо назвал условие долгосрочного мира с Киевом
Сальдо назвал условие долгосрочного мира с Киевом - РИА Новости, 20.06.2025
Сальдо назвал условие долгосрочного мира с Киевом
Долгосрочный мир с Киевом возможен только при условии освобождения от ВСУ правобережной части Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T03:39:00+03:00
2025-06-20T03:39:00+03:00
2025-06-20T03:39:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Долгосрочный мир с Киевом возможен только при условии освобождения от ВСУ правобережной части Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Владимир Сальдо. "Мир долгосрочный возможен только в том случае, если, как определил наш президент, если территория, конституционно являющаяся территорией Российской Федерации с 2022 года, будет полностью освобождена. Только на этих условиях. Никакие другие уловки, рассказы о том, что давайте заключим перемирие, а потом начнем говорить о мире, они не подходят. И вся правобережная часть именно Херсонской области, она сейчас является территорией России, временно оккупированной вооруженными силами Украины, и поэтому только на таких условиях", - сказал губернатор. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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ПМЭФ-2025, Херсонская область , Киев, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Политика
Сальдо назвал условие долгосрочного мира с Киевом
Сальдо: мир возможен при освобождении правобережной части Херсонской области