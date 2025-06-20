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Сальдо назвал условие долгосрочного мира с Киевом - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:39 20.06.2025
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Сальдо назвал условие долгосрочного мира с Киевом
Сальдо назвал условие долгосрочного мира с Киевом - РИА Новости, 20.06.2025
Сальдо назвал условие долгосрочного мира с Киевом
Долгосрочный мир с Киевом возможен только при условии освобождения от ВСУ правобережной части Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T03:39:00+03:00
2025-06-20T03:39:00+03:00
пмэф-2025
херсонская область
киев
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Долгосрочный мир с Киевом возможен только при условии освобождения от ВСУ правобережной части Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Владимир Сальдо. "Мир долгосрочный возможен только в том случае, если, как определил наш президент, если территория, конституционно являющаяся территорией Российской Федерации с 2022 года, будет полностью освобождена. Только на этих условиях. Никакие другие уловки, рассказы о том, что давайте заключим перемирие, а потом начнем говорить о мире, они не подходят. И вся правобережная часть именно Херсонской области, она сейчас является территорией России, временно оккупированной вооруженными силами Украины, и поэтому только на таких условиях", - сказал губернатор. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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херсонская область , киев, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, политика
ПМЭФ-2025, Херсонская область , Киев, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Политика
Сальдо назвал условие долгосрочного мира с Киевом

Сальдо: мир возможен при освобождении правобережной части Херсонской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Долгосрочный мир с Киевом возможен только при условии освобождения от ВСУ правобережной части Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Владимир Сальдо.
"Мир долгосрочный возможен только в том случае, если, как определил наш президент, если территория, конституционно являющаяся территорией Российской Федерации с 2022 года, будет полностью освобождена. Только на этих условиях. Никакие другие уловки, рассказы о том, что давайте заключим перемирие, а потом начнем говорить о мире, они не подходят. И вся правобережная часть именно Херсонской области, она сейчас является территорией России, временно оккупированной вооруженными силами Украины, и поэтому только на таких условиях", - сказал губернатор.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Сальдо на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Сальдо рассказал об угрозах чиновникам в Херсонской области
Вчера, 14:06
 
ПМЭФ-2025Херсонская областьКиевРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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