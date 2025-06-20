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Посольство: россиян среди пострадавших при ударах Ирана по Израилю нет - РИА Новости, 20.06.2025
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14:05 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/rossijane-2024218227.html
Посольство: россиян среди пострадавших при ударах Ирана по Израилю нет
Посольство: россиян среди пострадавших при ударах Ирана по Израилю нет - РИА Новости, 20.06.2025
Посольство: россиян среди пострадавших при ударах Ирана по Израилю нет
Россиян нет среди пострадавших при ударах Ирана по Израилю, продолжающихся с 13 июня, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:05:00+03:00
2025-06-20T14:05:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Россиян нет среди пострадавших при ударах Ирана по Израилю, продолжающихся с 13 июня, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич. "Раненых (среди граждан РФ - ред.) не было. По крайней мере к нам такая информация не поступала", - рассказала Таразевич. По ее словам, один гражданин РФ сообщил, что в результате ракетного удара Ирана по городу Бат-Ям его квартира была разрушена, однако никакой помощи он не попросил. По израильским официальным данным, за неделю ракетных обстрелов со стороны Ирана погибли 24 человека и более 800 пострадали. Более 5000 человек были эвакуированы из своих домов. Иран в общей сложности выпустил по Израилю более 400 ракет и было зафиксировано свыше 40 мест падения боеприпасов в различных районах страны.
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в мире, иран, россия, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Россия, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Посольство: россиян среди пострадавших при ударах Ирана по Израилю нет

Таразевич: россиян среди пострадавших при ударах Ирана по Израилю нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана
Здание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости
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Здание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Россиян нет среди пострадавших при ударах Ирана по Израилю, продолжающихся с 13 июня, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич.
"Раненых (среди граждан РФ - ред.) не было. По крайней мере к нам такая информация не поступала", - рассказала Таразевич.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
По ее словам, один гражданин РФ сообщил, что в результате ракетного удара Ирана по городу Бат-Ям его квартира была разрушена, однако никакой помощи он не попросил.
По израильским официальным данным, за неделю ракетных обстрелов со стороны Ирана погибли 24 человека и более 800 пострадали. Более 5000 человек были эвакуированы из своих домов. Иран в общей сложности выпустил по Израилю более 400 ракет и было зафиксировано свыше 40 мест падения боеприпасов в различных районах страны.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Иран
13 июня, 11:53
 
В миреИранРоссияИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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