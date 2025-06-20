https://ria.ru/20250620/rossijane-2024218227.html

Посольство: россиян среди пострадавших при ударах Ирана по Израилю нет

Посольство: россиян среди пострадавших при ударах Ирана по Израилю нет - РИА Новости, 20.06.2025

Посольство: россиян среди пострадавших при ударах Ирана по Израилю нет

Россиян нет среди пострадавших при ударах Ирана по Израилю, продолжающихся с 13 июня, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:05:00+03:00

2025-06-20T14:05:00+03:00

2025-06-20T14:05:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Россиян нет среди пострадавших при ударах Ирана по Израилю, продолжающихся с 13 июня, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич. "Раненых (среди граждан РФ - ред.) не было. По крайней мере к нам такая информация не поступала", - рассказала Таразевич. По ее словам, один гражданин РФ сообщил, что в результате ракетного удара Ирана по городу Бат-Ям его квартира была разрушена, однако никакой помощи он не попросил. По израильским официальным данным, за неделю ракетных обстрелов со стороны Ирана погибли 24 человека и более 800 пострадали. Более 5000 человек были эвакуированы из своих домов. Иран в общей сложности выпустил по Израилю более 400 ракет и было зафиксировано свыше 40 мест падения боеприпасов в различных районах страны.

https://ria.ru/20250613/iran-2022629664.html

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в мире, иран, россия, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте