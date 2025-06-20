https://ria.ru/20250620/rosatom-2024071854.html
Амурская область обсудила с "Росатомом" развитие электростанций
Амурская область обсудила с "Росатомом" развитие электростанций - РИА Новости, 20.06.2025
Амурская область обсудила с "Росатомом" развитие электростанций
Амурская область обсудила с компанией "Росатом Возобновляемая энергия" развитие на территории региона электростанций на основе возобновляемых источников,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T01:08:00+03:00
2025-06-20T01:08:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Амурская область обсудила с компанией "Росатом Возобновляемая энергия" развитие на территории региона электростанций на основе возобновляемых источников, сообщил РИА Новости губернатор Василий Орлов. "У нас очень хорошие природные условия для развития возобновляемой энергетики. Как для солнечной энергетики – этот проект у нас планируется совместно с компанией "Юнигрин энерджи". Подобрана удачная площадка, тем более, что у нас 300 дней безоблачного неба в году. А это больше, чем в Сочи", – подчеркнул Орлов. По словам губернатора, развитие возобновляемых источников энергии представляет собой перспективные, капиталоемкие проекты стоимостью в десятки миллиардов рублей, которые являются для региона приоритетными и требуют соответствующего внимания и поддержки. В 2024 году по итогам Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин дал поручение об утверждении программы развития электроэнергетики на территории Дальневосточного федерального округа на период до 2050 года. Ветроэлектростанции "Росатома" уже работают в ряде регионов РФ – в Адыгее, Ростовской области, Ставропольском крае. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/rosatom-2023926612.html
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РИА Новости
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экономика, россия, амурская область, республика адыгея, василий орлов (губернатор), владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Амурская область, Республика Адыгея, Василий Орлов (губернатор), Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Амурская область обсудила с "Росатомом" развитие электростанций
Орлов: "Росатом Возобновляемая энергия" заинтересован потенциалом Приамурья