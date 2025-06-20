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Москва возглавила национальный рейтинг АСИ состояния инвестклимата - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:28 20.06.2025 (обновлено: 11:31 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/reyting--2024149676.html
Москва возглавила национальный рейтинг АСИ состояния инвестклимата
Москва возглавила национальный рейтинг АСИ состояния инвестклимата - РИА Новости, 20.06.2025
Москва возглавила национальный рейтинг АСИ состояния инвестклимата
Москва в седьмой раз заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, результаты рейтинга представили на... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:28:00+03:00
2025-06-20T11:31:00+03:00
пмэф-2025
москва
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
нижегородская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Москва в седьмой раз заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, результаты рейтинга представили на Петербургском международном экономическом форуме.За расположившейся в седьмой раз на первой строке рейтинга Москвой следуют Нижегородская область и Татарстан. На третьем месте оказались Московская область, Башкирия. На четвертой строке – Сахалинская и Тюменская области. Пятое место у Калужской, Смоленской и Челябинской областях.На шестой строке - Санкт-Петербург, на седьмой расположились Крым, Воронежская область и Краснодарский край. Восьмое место заняли Липецкая область и Чечня. Девятое место у Новгородской области, Магаданской области и Мордовии. Первую десятку замыкают Свердловская и Саратовская области.Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://realty.ria.ru/20250620/moskva-2024143471.html
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россия
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москва, россия, агентство стратегических инициатив (аси), нижегородская область, экономика
ПМЭФ-2025, Москва, Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Нижегородская область, Экономика
Москва возглавила национальный рейтинг АСИ состояния инвестклимата

Москва возглавила национальный рейтинг АСИ состояния инвестклимата в РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Москва в седьмой раз заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, результаты рейтинга представили на Петербургском международном экономическом форуме.
За расположившейся в седьмой раз на первой строке рейтинга Москвой следуют Нижегородская область и Татарстан. На третьем месте оказались Московская область, Башкирия. На четвертой строке – Сахалинская и Тюменская области. Пятое место у Калужской, Смоленской и Челябинской областях.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В Москве начали проектирование инновационных колледжей
Вчера, 11:10
На шестой строке - Санкт-Петербург, на седьмой расположились Крым, Воронежская область и Краснодарский край. Восьмое место заняли Липецкая область и Чечня. Девятое место у Новгородской области, Магаданской области и Мордовии. Первую десятку замыкают Свердловская и Саратовская области.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ефимов: бизнес купил и арендовал у Москвы 38 участков земли под ИЖС
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ПМЭФ-2025МоскваРоссияАгентство стратегических инициатив (АСИ)Нижегородская областьЭкономика
 
 
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