https://ria.ru/20250620/reyting--2024149676.html
Москва возглавила национальный рейтинг АСИ состояния инвестклимата
Москва возглавила национальный рейтинг АСИ состояния инвестклимата - РИА Новости, 20.06.2025
Москва возглавила национальный рейтинг АСИ состояния инвестклимата
Москва в седьмой раз заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, результаты рейтинга представили на... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:28:00+03:00
2025-06-20T11:28:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Москва в седьмой раз заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, результаты рейтинга представили на Петербургском международном экономическом форуме.За расположившейся в седьмой раз на первой строке рейтинга Москвой следуют Нижегородская область и Татарстан. На третьем месте оказались Московская область, Башкирия. На четвертой строке – Сахалинская и Тюменская области. Пятое место у Калужской, Смоленской и Челябинской областях.На шестой строке - Санкт-Петербург, на седьмой расположились Крым, Воронежская область и Краснодарский край. Восьмое место заняли Липецкая область и Чечня. Девятое место у Новгородской области, Магаданской области и Мордовии. Первую десятку замыкают Свердловская и Саратовская области.Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://realty.ria.ru/20250620/moskva-2024143471.html
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москва, россия, агентство стратегических инициатив (аси), нижегородская область, экономика
ПМЭФ-2025, Москва, Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Нижегородская область, Экономика
Москва возглавила национальный рейтинг АСИ состояния инвестклимата
Москва возглавила национальный рейтинг АСИ состояния инвестклимата в РФ