https://ria.ru/20250620/raketa-2024354598.html

Иранская ракета попала в здание рядом с офисами министерств в Хайфе

Иранская ракета попала в здание рядом с офисами министерств в Хайфе - РИА Новости, 20.06.2025

Иранская ракета попала в здание рядом с офисами министерств в Хайфе

Иранская ракета попала в заброшенное здание в Хайфе рядом со зданием, в котором расположены офисы различных министерств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:32:00+03:00

2025-06-20T18:32:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Иранская ракета попала в заброшенное здание в Хайфе рядом со зданием, в котором расположены офисы различных министерств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь муниципалитета города Арина Добкин. "Было прямое попадание в заброшенное здание, расположенное рядом с высотным зданием, в котором располагаются офисы различных министерств. Это находится в нескольких улицах от хайфского порта, который не пострадал при ударе", - рассказала Добкин. По словам пресс-секретаря муниципалитета, порядка 50 человек пострадали в результате обстрела, есть тяжелораненые, но большинство получили легкие ранения.

https://ria.ru/20250619/raketa-2023983508.html

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в мире, хайфа, война израиля и ирана: последние новости о конфликте