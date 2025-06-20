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Путин пошутил о поставках водки в ЮАР - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
21:51 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/putin-2024415066.html
Путин пошутил о поставках водки в ЮАР
Путин пошутил о поставках водки в ЮАР - РИА Новости, 20.06.2025
Путин пошутил о поставках водки в ЮАР
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, комментируя поставки российской водки в ЮАР, пошутил,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:51:00+03:00
2025-06-20T21:51:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, комментируя поставки российской водки в ЮАР, пошутил, что к ней потребуется и "закуска" - а значит, наступит очередь для поставок зерна или мяса. На пленарной сессии вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле сообщил, что ЮАР и Россия договорились о поставках российской водки в республику. Путин назвал это "правильным и серьезным шагом", поскольку за ним могут последовать поставки мясной продукции или зерна. "Если водки выпить, надо же чем-то закусить", - пошутил Путин. Президент добавил, что в сотрудничестве России и ЮАР есть много перспективных направлений. "Больше водки поможет миру и приведет его к лучшему состоянию", - в шутку заметил в свою очередь модератор сессии Надим Котейш. "Будет веселее жить — это уж точно", - пошутил Путин в ответ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/putin-2024389395.html
https://ria.ru/20250620/putin-2024383006.html
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"Если водки выпить, надо же закусить чем-то" – Путин о поставках российского алкоголя в ЮАР
Россия и ЮАР договорились об импорте российской водки в республику, сообщил вице-президент ЮАР.
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экономика, россия, юар, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, ЮАР, Владимир Путин
Путин пошутил о поставках водки в ЮАР

Путин на ПМЭФ пошутил, что к российской водки в ЮАР потребуется и закуска

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, комментируя поставки российской водки в ЮАР, пошутил, что к ней потребуется и "закуска" - а значит, наступит очередь для поставок зерна или мяса.
На пленарной сессии вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле сообщил, что ЮАР и Россия договорились о поставках российской водки в республику. Путин назвал это "правильным и серьезным шагом", поскольку за ним могут последовать поставки мясной продукции или зерна.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин рассказал об инвестиционной работе с ОАЭ и Саудовской Аравией
Вчера, 19:45
"Если водки выпить, надо же чем-то закусить", - пошутил Путин.
Президент добавил, что в сотрудничестве России и ЮАР есть много перспективных направлений.
"Больше водки поможет миру и приведет его к лучшему состоянию", - в шутку заметил в свою очередь модератор сессии Надим Котейш.
"Будет веселее жить — это уж точно", - пошутил Путин в ответ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
У нас каждый шаг записан. Путин пошутил над модератором пленарного заседания ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин пошутил на ПМЭФ, что "у нас каждый шаг записан"
Вчера, 19:31
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияЮАРВладимир Путин
 
 
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