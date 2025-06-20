https://ria.ru/20250620/putin-2024414162.html

Путин встретился с генсеком ОПЕК

Путин встретился с генсеком ОПЕК - РИА Новости, 20.06.2025

Путин встретился с генсеком ОПЕК

Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом РИА Новости, 20.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в повестке их встречи будут положение дел на мировом нефтяном рынке, перспективы его развития в свете обострения обстановки на Ближнем Востоке, а также конкретные вопросы взаимодействия России с ОПЕК, в том числе в рамках формата ОПЕК+. Беседа проходит на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Путин встретился с генеральным секретарем ОПЕК Президент отметил, что Россия согласна с прогнозами организации относительно потребностей в энергоресурсах. 2025-06-20T21:38 true PT0M55S

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россия, ближний восток, владимир путин, юрий ушаков, опек