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Путин встретился с генсеком ОПЕК - РИА Новости, 20.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
21:38 20.06.2025 (обновлено: 21:54 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024414162.html
Путин встретился с генсеком ОПЕК
Путин встретился с генсеком ОПЕК - РИА Новости, 20.06.2025
Путин встретился с генсеком ОПЕК
Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом РИА Новости, 20.06.2025
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2025-06-20T21:54:00+03:00
пмэф-2025
россия
ближний восток
владимир путин
юрий ушаков
опек
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в повестке их встречи будут положение дел на мировом нефтяном рынке, перспективы его развития в свете обострения обстановки на Ближнем Востоке, а также конкретные вопросы взаимодействия России с ОПЕК, в том числе в рамках формата ОПЕК+. Беседа проходит на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия
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Путин встретился с генеральным секретарем ОПЕК
Президент отметил, что Россия согласна с прогнозами организации относительно потребностей в энергоресурсах.
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россия, ближний восток, владимир путин, юрий ушаков, опек
ПМЭФ-2025, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ОПЕК
Путин встретился с генсеком ОПЕК

Путин после пленарного заседания ПМЭФ встретился с генсеком ОПЕК аль-Гайсом

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.
Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в повестке их встречи будут положение дел на мировом нефтяном рынке, перспективы его развития в свете обострения обстановки на Ближнем Востоке, а также конкретные вопросы взаимодействия России с ОПЕК, в том числе в рамках формата ОПЕК+. Беседа проходит на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ушаков рассказал, с кем встретится Путин в день пленарной сессии ПМЭФ
Вчера, 00:22
 
ПМЭФ-2025РоссияБлижний ВостокВладимир ПутинЮрий УшаковОПЕК
 
 
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