https://ria.ru/20250620/putin-2024414162.html
Путин встретился с генсеком ОПЕК
Путин встретился с генсеком ОПЕК - РИА Новости, 20.06.2025
Путин встретился с генсеком ОПЕК
Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:38:00+03:00
2025-06-20T21:38:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в повестке их встречи будут положение дел на мировом нефтяном рынке, перспективы его развития в свете обострения обстановки на Ближнем Востоке, а также конкретные вопросы взаимодействия России с ОПЕК, в том числе в рамках формата ОПЕК+. Беседа проходит на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Путин встретился с генеральным секретарем ОПЕК
Президент отметил, что Россия согласна с прогнозами организации относительно потребностей в энергоресурсах.
2025-06-20T21:38
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россия, ближний восток, владимир путин, юрий ушаков, опек
ПМЭФ-2025, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ОПЕК
Путин встретился с генсеком ОПЕК
Путин после пленарного заседания ПМЭФ встретился с генсеком ОПЕК аль-Гайсом