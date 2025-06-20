Рейтинг@Mail.ru
Путин дал интервью Sky News Arabia - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
20:34 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/putin-2024403533.html
Путин дал интервью Sky News Arabia
Путин дал интервью Sky News Arabia - РИА Новости, 20.06.2025
Путин дал интервью Sky News Arabia
Президент РФ Владимир Путин после пленарного заседания ПМЭФ дал интервью Sky News Arabia, гендиректор которого Надим Дауд Котейш был модератором пленарной... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:34:00+03:00
2025-06-20T20:34:00+03:00
пмэф-2025
россия
индонезия
бахрейн
владимир путин
прабово субианто
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024280876_0:0:3206:1803_1920x0_80_0_0_67aa989f803ff64096162bdf4d3d4e1c.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после пленарного заседания ПМЭФ дал интервью Sky News Arabia, гендиректор которого Надим Дауд Котейш был модератором пленарной сессии, сообщила пресс-служба Кремля. Президент РФ в пятницу выступил на пленарной сессии ПМЭФ. Вместе с российским лидером в мероприятии также приняли участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по национальной безопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле. "По окончании пленарного заседания ПМЭФ Владимир Путин дал интервью Sky News Arabia", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале Кремля. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/pmef-2024319845.html
россия
индонезия
бахрейн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024280876_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85c003d667476480db71ef4b4eb58312.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индонезия, бахрейн, владимир путин, прабово субианто, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Индонезия, Бахрейн, Владимир Путин, Прабово Субианто, В мире
Путин дал интервью Sky News Arabia

Путин после пленарного заседания ПМЭФ дал интервью Sky News Arabia

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после пленарного заседания ПМЭФ дал интервью Sky News Arabia, гендиректор которого Надим Дауд Котейш был модератором пленарной сессии, сообщила пресс-служба Кремля.
Президент РФ в пятницу выступил на пленарной сессии ПМЭФ. Вместе с российским лидером в мероприятии также приняли участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по национальной безопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.
"По окончании пленарного заседания ПМЭФ Владимир Путин дал интервью Sky News Arabia", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале Кремля.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Возможно, это будет последней ошибкой". О чем рассказал Путин на ПМЭФ-2025
Вчера, 20:11
 
ПМЭФ-2025РоссияИндонезияБахрейнВладимир ПутинПрабово СубиантоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала