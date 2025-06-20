https://ria.ru/20250620/putin-2024403533.html

Путин дал интервью Sky News Arabia

Путин дал интервью Sky News Arabia - РИА Новости, 20.06.2025

Путин дал интервью Sky News Arabia

Президент РФ Владимир Путин после пленарного заседания ПМЭФ дал интервью Sky News Arabia, гендиректор которого Надим Дауд Котейш был модератором пленарной... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:34:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после пленарного заседания ПМЭФ дал интервью Sky News Arabia, гендиректор которого Надим Дауд Котейш был модератором пленарной сессии, сообщила пресс-служба Кремля. Президент РФ в пятницу выступил на пленарной сессии ПМЭФ. Вместе с российским лидером в мероприятии также приняли участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по национальной безопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле. "По окончании пленарного заседания ПМЭФ Владимир Путин дал интервью Sky News Arabia", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале Кремля. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, индонезия, бахрейн, владимир путин, прабово субианто, в мире