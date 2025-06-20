https://ria.ru/20250620/putin-2024403020.html

Спикеры пленарной сессии ПМЭФ сделали селфи с Путиным

Спикеры пленарной сессии ПМЭФ сделали селфи с Путиным - РИА Новости, 20.06.2025

Спикеры пленарной сессии ПМЭФ сделали селфи с Путиным

Модератор пленарной сессии ПМЭФ-2025, журналист из ОАЭ Надим Кутейш сделал селфи с президентом РФ Владимиром Путиным и другими спикерами заседания после... РИА Новости, 20.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Модератор пленарной сессии ПМЭФ-2025, журналист из ОАЭ Надим Кутейш сделал селфи с президентом РФ Владимиром Путиным и другими спикерами заседания после мероприятия. Президент РФ в пятницу выступил на пленарной сессии ПМЭФ. Вместе с российским лидером в мероприятии также приняли участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по национальной безопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле. После заседания, которое длилось четыре часа, глава государства коротко пообщался со своими коллегами. В этот момент модератор пленарной сессии Кутейш попросил президента РФ разрешения сделать с ним селфи. Путин кивнул и пригласил своих коллег сделать совместное фото. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Главные заявления Путина на ПМЭФ >>

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россия, оаэ, индонезия, владимир путин, прабово субианто