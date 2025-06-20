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Спикеры пленарной сессии ПМЭФ сделали селфи с Путиным - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
20:33 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/putin-2024403020.html
Спикеры пленарной сессии ПМЭФ сделали селфи с Путиным
Спикеры пленарной сессии ПМЭФ сделали селфи с Путиным - РИА Новости, 20.06.2025
Спикеры пленарной сессии ПМЭФ сделали селфи с Путиным
Модератор пленарной сессии ПМЭФ-2025, журналист из ОАЭ Надим Кутейш сделал селфи с президентом РФ Владимиром Путиным и другими спикерами заседания после... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:33:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Модератор пленарной сессии ПМЭФ-2025, журналист из ОАЭ Надим Кутейш сделал селфи с президентом РФ Владимиром Путиным и другими спикерами заседания после мероприятия. Президент РФ в пятницу выступил на пленарной сессии ПМЭФ. Вместе с российским лидером в мероприятии также приняли участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по национальной безопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле. После заседания, которое длилось четыре часа, глава государства коротко пообщался со своими коллегами. В этот момент модератор пленарной сессии Кутейш попросил президента РФ разрешения сделать с ним селфи. Путин кивнул и пригласил своих коллег сделать совместное фото. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Главные заявления Путина на ПМЭФ &gt;&gt;
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россия, оаэ, индонезия, владимир путин, прабово субианто
ПМЭФ-2025, Россия, ОАЭ, Индонезия, Владимир Путин, Прабово Субианто
Спикеры пленарной сессии ПМЭФ сделали селфи с Путиным

Журналист из ОАЭ Кутейш сделал селфи с Путиным и другими спикерами ПМЭФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПленарное заседание ПМЭФ-2025
Пленарное заседание ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пленарное заседание ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Модератор пленарной сессии ПМЭФ-2025, журналист из ОАЭ Надим Кутейш сделал селфи с президентом РФ Владимиром Путиным и другими спикерами заседания после мероприятия.
Президент РФ в пятницу выступил на пленарной сессии ПМЭФ. Вместе с российским лидером в мероприятии также приняли участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по национальной безопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.
После заседания, которое длилось четыре часа, глава государства коротко пообщался со своими коллегами. В этот момент модератор пленарной сессии Кутейш попросил президента РФ разрешения сделать с ним селфи. Путин кивнул и пригласил своих коллег сделать совместное фото.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Главные заявления Путина на ПМЭФ >>
У нас каждый шаг записан. Путин пошутил над модератором пленарного заседания ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Вчера, 19:31
 
ПМЭФ-2025РоссияОАЭИндонезияВладимир ПутинПрабово Субианто
 
 
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