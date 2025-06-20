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Путин поручил предложить идеи по настройке импорта и таможенной политики

Путин поручил предложить идеи по настройке импорта и таможенной политики - РИА Новости, 20.06.2025

Путин поручил предложить идеи по настройке импорта и таможенной политики

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с предпринимательским сообществом в ближайшие месяцы представить предложения, касающиеся... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:32:00+03:00

2025-06-20T20:32:00+03:00

2025-06-20T20:32:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с предпринимательским сообществом в ближайшие месяцы представить предложения, касающиеся последовательного структурного изменения импорта и настройки таможенной и тарифной политики на пространстве ЕАЭС. "Важно последовательно трансформировать структуру, менять наш импорт, то есть продукцию, которую мы покупаем. При этом постепенно увеличивая долю так называемых трудоинтенсивных товаров и услуг, которые требуют больших трудовых ресурсов, затрат физического ручного труда", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ. Он отметил, что России необходимо концентрироваться на производстве более технологичных, сложных товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью. "Вместе с партнерами по ЕАЭС будем так настраивать таможенную и тарифную политику, чтобы стимулировать формирование новых производственных цепочек, перенос в наши страны передовых технологических решений", - заявил президент. Это, по его словам, также должно помочь повысить качество занятости и создавать в России высокооплачиваемые рабочие места. "Прошу правительство вместе с бизнесом провести соответствующий анализ и представить в ближайшие месяцы предложения по конкретным действиям в этом направлении", - добавил Путин. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Главные заявления Путина на ПМЭФ >>

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экономика, технологии, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, импорт, правительство рф