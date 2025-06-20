https://ria.ru/20250620/putin-2024401697.html

Путин: Россия смягчит шок на рынке нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке

Путин: Россия смягчит шок на рынке нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.06.2025

Путин: Россия смягчит шок на рынке нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке

РФ в состоянии смягчить шок предложения на рынке нефти, который может возникнуть в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент России... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:27:00+03:00

2025-06-20T20:27:00+03:00

2025-06-20T20:27:00+03:00

пмэф-2025

экономика

цены на нефть

россия

ближний восток

иран

владимир путин

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024371766_0:145:2878:1764_1920x0_80_0_0_156c43b3b9276ca9497d7cb878512f26.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. РФ в состоянии смягчить шок предложения на рынке нефти, который может возникнуть в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. В ходе пленарного заседания ПМЭФ модератор спросил у президента, сможет ли Россия смягчить шок предложения на рынке в связи с событиями в Иране, предложив больше нефти. "Конечно. Во-первых, дело не в нас. Дело не только в нас. Мы очень строго выполняем все наши договоренности в рамках работы с нашими друзьями-партнерами по линии ОПЕК+. Эти страны сознательно ограничивают добычу и поставки энергоносителей на мировой рынок. Сейчас, правда, по имеющейся договоренности, постепенно добыча наращивается, но именно постепенно, имея ввиду, чтобы не создавать дисбаланс на мировом рынке с тем, чтобы обеспечить, как мы говорим в таких случаях, баланс между спросом и предложением и справедливые цены", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Главные заявления Путина на ПМЭФ >>

россия

ближний восток

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, ближний восток, иран, владимир путин, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте