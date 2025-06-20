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Путин оценил влияние попыток ударить по "теневому флоту" России

Путин оценил влияние попыток ударить по "теневому флоту" России - РИА Новости, 20.06.2025

Путин оценил влияние попыток ударить по "теневому флоту" России

Попытки нанести удар по российскому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Попытки нанести удар по российскому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды, заявил президент России Владимир Путин. "Попытки нанести нам какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего, для тех, кто пытается нам, извините, нагадить. Потому что это скажется в конечном итоге на мировых ценах и отразится на тех странах, которые пытаются это сделать, потому что они потребители", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Главные заявления Путина на ПМЭФ >>

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экономика, россия, владимир путин, в мире