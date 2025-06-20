https://ria.ru/20250620/putin-2024399000.html

В России появляется больше продуктов на собственных решениях, заявил Путин

В России появляется больше продуктов на собственных решениях, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

В России появляется больше продуктов на собственных решениях, заявил Путин

В России появляется все больше продуктов, основанных на отечественных решениях и платформах, это говорит об изменении структуры экономики, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:18:00+03:00

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2025-06-20T20:18:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В России появляется все больше продуктов, основанных на отечественных решениях и платформах, это говорит об изменении структуры экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. "Знаете, что нас не может не радовать? Я вообще считаю, что это ключевая вещь... В настоящий момент происходит очень позитивный момент, который заключается в том, что у нас все больше и больше появляется продуктов, основанных на собственных решениях в собственной платформе, связанной с развитием науки и высоких технологий. Объем этого продукта постоянно увеличивается. Это говорит об изменениях структуры российской экономики - это одна из наших ключевых целей и задач", - сказал российский лидер на пленарном заседании ПМЭФ. Путин отметил, что ранее был выделен солидный финансовый ресурс на то, чтобы заместить те продукты, которые ушли с российского рынка в силу санкций и ухода некоторых западных компаний из страны. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, технологии, россия, владимир путин