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Путин оценил эффект от мер по борьбе с инфляцией

Путин оценил эффект от мер по борьбе с инфляцией - РИА Новости, 20.06.2025

Путин оценил эффект от мер по борьбе с инфляцией

Меры, предпринимаемые финансовыми властями РФ по борьбе с инфляцией, дают положительный результат, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:15:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Меры, предпринимаемые финансовыми властями РФ по борьбе с инфляцией, дают положительный результат, заявил президент России Владимир Путин. "Центральный банк и правительство предпринимают необходимые усилия, в том числе это касается ключевой ставки, высокой. Вы наверняка были свидетелем дискуссий, которые идут и в правительстве, и между правительством и Центральным банком. Да, конечно, простых решений здесь нет, но в целом нам удаётся справляться и с этой проблемой", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ. "Меры, которые предпринимаются финансовыми властями России, дают положительный результат", - добавил он. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Главные заявления Путина на ПМЭФ >>

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экономика, россия, владимир путин, инфляция