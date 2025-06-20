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Торговые войны влияют на всех, заявил Путин

Торговые войны влияют на всех, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Торговые войны влияют на всех, заявил Путин

Торговля США и Китая составляет 20% мирового товарооборота, поэтому тарифные войны влияют на всех, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:52:00+03:00

2025-06-20T19:52:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Торговля США и Китая составляет 20% мирового товарооборота, поэтому тарифные войны влияют на всех, заявил президент России Владимир Путин. "Тарифные политики - на торговлю между США и Китаем приходится 20% мировой торговли. Конечно, в современных условиях, когда задолженность, закредитованность растет - во всей мировой экономике 300% эта задолженность уже достигает. Конечно, все это сказывается на всех", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику, в частности в отношении Китая. В результате две страны фактически находятся в состоянии торговой войны, на пике которой пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Стороны затем начали переговоры по урегулированию торговых отношений, на текущий момент, по заявлениям Трампа, торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, сша, китай, россия, владимир путин, дональд трамп, в мире