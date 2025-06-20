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Россия выполняет договоренности в рамках работы с ОПЕК+, заявил Путин

Россия выполняет договоренности в рамках работы с ОПЕК+, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия выполняет договоренности в рамках работы с ОПЕК+, заявил Путин

Россия строго выполняет договоренности в рамках работы с ОПЕК плюс, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:36:00+03:00

2025-06-20T19:36:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия строго выполняет договоренности в рамках работы с ОПЕК плюс, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы очень строго выполняем все наши договоренности в рамках работы с нашими друзьями и партнерами по линии ОПЕК плюс", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, опек, владимир путин, в мире, экономика