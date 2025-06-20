https://ria.ru/20250620/putin-2024383885.html

Путин назвал "Росатом" мировым лидером

Путин назвал "Росатом" мировым лидером - РИА Новости, 20.06.2025

Путин назвал "Росатом" мировым лидером

Российская госкорпорация "Росатом" является безусловным мировым лидером по развитию атомной энергетики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:35:00+03:00

2025-06-20T19:35:00+03:00

2025-06-20T20:12:00+03:00

пмэф-2025

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

россия

владимир путин

в мире

атомная энергетика

энергетика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024363267_0:225:2981:1902_1920x0_80_0_0_f66985f421601bc21c70df8d732f826b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Российская госкорпорация "Росатом" является безусловным мировым лидером по развитию атомной энергетики, заявил президент России Владимир Путин."Компания "Росатом" является безусловным лидером в мире по развитию атомной энергетики", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.По словам Путина, госкорпорация сейчас строит 22 энергоблока в мире - это самый большой показатель, значительно опережающий всех конкурентов, в том числе из США и Японии.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, россия, владимир путин, в мире, атомная энергетика, энергетика