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Путин пообещал создавать условия для иностранных инвесторов

Путин пообещал создавать условия для иностранных инвесторов - РИА Новости, 20.06.2025

Путин пообещал создавать условия для иностранных инвесторов

Россия будет создавать комфортные условия для иностранных инвестиций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:19:00+03:00

2025-06-20T19:19:00+03:00

2025-06-20T19:31:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия будет создавать комфортные условия для иностранных инвестиций, заявил президент России Владимир Путин."Мы будем создавать всячески, всеми возможными способами условия для того, чтобы наши партнеры чувствовали себя здесь комфортно", - сказал глава государства в рамках пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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2025

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владимир путин, экономика, россия, в мире, инвестиции