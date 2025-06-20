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Угрозу России и Ирану создают одни и те же силы, заявил Путин

Угрозу России и Ирану создают одни и те же силы, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Угрозу России и Ирану создают одни и те же силы, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что и в случае Ирана, и в случае РФ угрозу создают, в принципе, одни и те же силы, которые противятся идеям обеспечения... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:15:00+03:00

2025-06-20T19:15:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что и в случае Ирана, и в случае РФ угрозу создают, в принципе, одни и те же силы, которые противятся идеям обеспечения законных интересов стран."У нас и так идут боевые операции с теми, которых мы считаем противниками тех идей, которые мы защищаем, и тех, кто создаёт угрозы для Российской Федерации. А это в основе своей, в принципе, одни и те же силы. Что в Иране, что в российском случае, там где-то подальше, в тылу, за спиной. Но это даже не те, кто на линии боевого соприкосновения находится", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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