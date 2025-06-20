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Россия продолжает работу по ядерному реактору в Бушере, заявил Путин

Россия продолжает работу по ядерному реактору в Бушере, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия продолжает работу по ядерному реактору в Бушере, заявил Путин

Россия, несмотря на сложность ситуации вокруг Ирана, продолжает работу по ядерному реактору в Бушере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:09:00+03:00

2025-06-20T19:09:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия, несмотря на сложность ситуации вокруг Ирана, продолжает работу по ядерному реактору в Бушере, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, несмотря на всю сложность ситуации вокруг Ирана, построили атомный реактор в Иране, в Бушере. Мы заключили контракт на строительство еще двух атомных реакторов. И мы, несмотря на всю сложность ситуации, несмотря на опасность определенную, мы продолжаем эту работу", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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в мире, россия, иран, бушерская аэс, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль