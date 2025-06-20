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Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной

Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной - РИА Новости, 20.06.2025

Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной

Израиль сегодня почти русскоговорящая страна, там проживает большое количество выходцев из СССР, Москва это учитывает, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:04:00+03:00

2025-06-20T19:04:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Израиль сегодня почти русскоговорящая страна, там проживает большое количество выходцев из СССР, Москва это учитывает, заявил президент России Владимир Путин."Хочу обратить ваше внимание, что в Израиле проживает почти 2 миллиона человек, выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня. И мы, безусловно, всегда в новейшей российской истории учитываем этот фактор", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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израиль, владимир путин, ссср, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, в мире, русский язык в мире