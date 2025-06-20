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Путин раскрыл, какое решение Украины стало бы ее главной ошибкой

Путин раскрыл, какое решение Украины стало бы ее главной ошибкой - РИА Новости, 20.06.2025

Путин раскрыл, какое решение Украины стало бы ее главной ошибкой

Возможное решение Украины использовать грязную бомбу в отношении РФ стало бы последней ошибкой неонацистов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:58:00+03:00

2025-06-20T18:58:00+03:00

2025-06-20T19:12:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Возможное решение Украины использовать грязную бомбу в отношении РФ стало бы последней ошибкой неонацистов, заявил президент России Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Это (применение грязной бомбы против России - ред.) было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было их последней ошибкой", - сказал Путин во время пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины