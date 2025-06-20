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Россия не оспаривает право Украины на независимость, заявил Путин

Россия не оспаривает право Украины на независимость, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия не оспаривает право Украины на независимость, заявил Путин

На Украине есть люди, которые стремятся к независимости и суверенитету, Россия никогда не оспаривала это право, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:44:00+03:00

2025-06-20T18:44:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. На Украине есть люди, которые стремятся к независимости и суверенитету, Россия никогда не оспаривала это право, заявил президент России Владимир Путин."Мы исходим из реалий, которые складываются. Безусловно, есть люди, их немало в соседней стране, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета, независимости. Мы, кстати говоря, никогда не подвергали сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет", - сказал Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, украина, владимир путин, в мире