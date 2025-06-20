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Запад на Украине опирается на нацистов, заявил Путин

Запад на Украине опирается на нацистов, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Запад на Украине опирается на нацистов, заявил Путин

Противники России на Западе сегодня опираются на Украине на крайних националистов и неонацистов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:41:00+03:00

2025-06-20T18:41:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Противники России на Западе сегодня опираются на Украине на крайних националистов и неонацистов, заявил президент России Владимир Путин."Мы пытались договориться мирным путем, склеить ситуацию. Но наши "партнеры", так их назовем, в кавычках теперь уже, выяснилось позднее, что они затеяли мирные переговоры только для того, чтобы накачать Украину оружием и продолжить боевые действия. В конце концов это вынудило нас признать независимость этих республик - Луганской и Донецкой. Мы же 8 лет не признавали их, а пытались договориться. Нас вынудили признать их независимость, а потом начать оказывать им поддержку, в том числе вооруженную поддержку, чтобы положить конец войне, развязанной нашими противниками на Западе и теми, на кого они опирались и опираются сейчас на Украине. Это крайними националистами и неонацистами", - сказал он в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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