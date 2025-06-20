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"В этом смысле она наша". Путин назвал русских и украинцев одним народом

"В этом смысле она наша". Путин назвал русских и украинцев одним народом - РИА Новости, 20.06.2025

"В этом смысле она наша". Путин назвал русских и украинцев одним народом

Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что русские и украинцы — это один народ, поэтому по сути "вся Украина наша". РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:37:00+03:00

2025-06-20T18:37:00+03:00

2025-06-20T20:25:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что русские и украинцы — это один народ, поэтому по сути "вся Украина наша"."Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша", — подчеркнул президент.При этом он отметил, что на Украине есть люди, которые стремятся к независимости и суверенитету. Путин подчеркнул, что Россия никогда не оспаривала это право. При этом Украине было бы неплохо вернуться к основополагающим ценностям, на основе которых она получила суверенитет, сказал он.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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Путин: "Вся Украина наша" Путин заявил, что считает русский и украинский народ одним - "поэтому вся Украина наша". 2025-06-20T18:37 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, украина, россия, в мире