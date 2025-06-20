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Путин: Глобальный Юг может повлиять на решение конфликта на Ближнем Востоке

Путин: Глобальный Юг может повлиять на решение конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.06.2025

Путин: Глобальный Юг может повлиять на решение конфликта на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что страны Глобального Юга могли бы оказать влияние на решение конфликта на Ближнем Востоке. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:28:00+03:00

2025-06-20T18:28:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что страны Глобального Юга могли бы оказать влияние на решение конфликта на Ближнем Востоке."Многие страны региона имеют в чём-то сложные, а в чём-то стабильные отношения с обеими сторонами. И с Израилем, и с Ираном. И это даёт основания полагать, думать и надеяться на то, что Глобальный Юг в целом и страны региона в частности могут оказать влияние на этот процесс, чтобы острая фаза конфликта закончилась", - сказал Путин, выступая на пленарном заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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