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Путин: Глобальный Юг может повлиять на решение конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:28 20.06.2025 (обновлено: 18:48 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024353701.html
Путин: Глобальный Юг может повлиять на решение конфликта на Ближнем Востоке
Путин: Глобальный Юг может повлиять на решение конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.06.2025
Путин: Глобальный Юг может повлиять на решение конфликта на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин не исключил, что страны Глобального Юга могли бы оказать влияние на решение конфликта на Ближнем Востоке. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:28:00+03:00
2025-06-20T18:48:00+03:00
ближний восток
пмэф-2025
россия
израиль
владимир путин
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что страны Глобального Юга могли бы оказать влияние на решение конфликта на Ближнем Востоке.&quot;Многие страны региона имеют в чём-то сложные, а в чём-то стабильные отношения с обеими сторонами. И с Израилем, и с Ираном. И это даёт основания полагать, думать и надеяться на то, что Глобальный Юг в целом и страны региона в частности могут оказать влияние на этот процесс, чтобы острая фаза конфликта закончилась&quot;, - сказал Путин, выступая на пленарном заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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ближний восток, россия, израиль, владимир путин, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, глобальный юг
Ближний Восток, ПМЭФ-2025, Россия, Израиль, Владимир Путин, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Глобальный Юг
Путин: Глобальный Юг может повлиять на решение конфликта на Ближнем Востоке

Путин допустил, что Глобальный Юг повлияет на урегулирование на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что страны Глобального Юга могли бы оказать влияние на решение конфликта на Ближнем Востоке.
«

"Многие страны региона имеют в чём-то сложные, а в чём-то стабильные отношения с обеими сторонами. И с Израилем, и с Ираном. И это даёт основания полагать, думать и надеяться на то, что Глобальный Юг в целом и страны региона в частности могут оказать влияние на этот процесс, чтобы острая фаза конфликта закончилась", - сказал Путин, выступая на пленарном заседания ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
ПМЭФ-2025: день третий
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум в самом разгаре.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум в самом разгаре.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 22
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Все ожидают центрального события третьего дня — выступления президента России Владимира Путина.

Торжественное открытие Форума, ПМЭФ-2025

Все ожидают центрального события третьего дня — выступления президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Александр Вильф
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2 из 22
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Накануне глава государства провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, на сегодня у него также запланированы встречи с сыном короля Бахрейна, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.

Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи

Накануне глава государства провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, на сегодня у него также запланированы встречи с сыном короля Бахрейна, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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3 из 22
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Демонстрация культуры страны-гостя — добрая традиция ПМЭФ, заявила министр культуры Ольга Любимова.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Демонстрация культуры страны-гостя — добрая традиция ПМЭФ, заявила министр культуры Ольга Любимова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В рамках ПМЭФ продолжается обсуждение важных для развития России тем.

На фото: участники сессии "Космические технологии — будущее экономики услуг".

Космические технологии – будущее экономики услуг

В рамках ПМЭФ продолжается обсуждение важных для развития России тем.

На фото: участники сессии "Космические технологии — будущее экономики услуг".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 22
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Сбербанк провел деловой завтрак "Сбера" "Ставки против роста: каким будет ближайший год?"

Деловой завтрак Сбера Ставки против роста: каким будет ближайший год?, ПМЭФ-2025

Сбербанк провел деловой завтрак "Сбера" "Ставки против роста: каким будет ближайший год?"

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Новый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut будет оснащаться новой российской мультимедийной системой от "Сбера" с нейросетью Gigachat.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Новый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut будет оснащаться новой российской мультимедийной системой от "Сбера" с нейросетью Gigachat.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими их продукты.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими их продукты.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 22
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На площадке "Аэрофлота" гостей встречают представительницы компании, а любой желающий может оставить послание на интерактивном табло.

Работа группы Аэрофлот, ПМЭФ-2025

На площадке "Аэрофлота" гостей встречают представительницы компании, а любой желающий может оставить послание на интерактивном табло.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 22
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На стенде Москвы можно услышать живую музыку.

Работа форума, ПМЭФ-2025

На стенде Москвы можно услышать живую музыку.

© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 22
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

А также ознакомиться с планами столицы перейти на беспилотный городской транспорт.

Работа форума, ПМЭФ-2025

А также ознакомиться с планами столицы перейти на беспилотный городской транспорт.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
11 из 22
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На форуме представлены инновационные бионические протезы.

Работа форума, ПМЭФ-2025

На форуме представлены инновационные бионические протезы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 22
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Шляпник из "Алисы в Стране чудес" удивит гостей ПМЭФ фокусами.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Шляпник из "Алисы в Стране чудес" удивит гостей ПМЭФ фокусами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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13 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На стенде Санкт-Петербурга представили макет с самыми знаменитыми достопримечательностями города.

Работа форума, ПМЭФ-2025

На стенде Санкт-Петербурга представили макет с самыми знаменитыми достопримечательностями города.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 22
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Общество "Знание" оформило стенд в виде современной библиотеки. На полках — книги, рекомендованные лекторами Общества.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Общество "Знание" оформило стенд в виде современной библиотеки. На полках — книги, рекомендованные лекторами Общества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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15 из 22
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Гости подмосковного стенда могут сыграть в интерактивную игру "Ну, инвестируй!".

Работа форума, ПМЭФ-2025

Гости подмосковного стенда могут сыграть в интерактивную игру "Ну, инвестируй!".

© РИА Новости / Александр Вильф
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16 из 22
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Робот София на подмосковной площадке расскажет, как открыть бизнес в регионе.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Робот София на подмосковной площадке расскажет, как открыть бизнес в регионе.

© РИА Новости / Александр Вильф
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17 из 22
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На площадке ВЭБ.РФ можно пообщаться с цифровым двойником главного стратега группы Михаила Хомича.

Работа форума, ПМЭФ-2025

На площадке ВЭБ.РФ можно пообщаться с цифровым двойником главного стратега группы Михаила Хомича.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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18 из 22
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Экспозиции регионов объединены единой концепцией в рамках проекта "Душа России".

Работа форума, ПМЭФ-2025

Экспозиции регионов объединены единой концепцией в рамках проекта "Душа России".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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19 из 22
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Деловая программа ПМЭФ-2025 объединяет более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Деловая программа ПМЭФ-2025 объединяет более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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20 из 22
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Ожидается, что участники форума подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Ожидается, что участники форума подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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21 из 22
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Впереди посетителей ПМЭФ ждет не менее насыщенная и интересная программа.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Впереди посетителей ПМЭФ ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
22 из 22

Петербургский международный экономический форум в самом разгаре.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 22

Все ожидают центрального события третьего дня — выступления президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
2 из 22

Накануне глава государства провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, на сегодня у него также запланированы встречи с сыном короля Бахрейна, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
3 из 22

Демонстрация культуры страны-гостя — добрая традиция ПМЭФ, заявила министр культуры Ольга Любимова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 22

В рамках ПМЭФ продолжается обсуждение важных для развития России тем.

На фото: участники сессии "Космические технологии — будущее экономики услуг".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 22

Сбербанк провел деловой завтрак "Сбера" "Ставки против роста: каким будет ближайший год?"

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 22

Новый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut будет оснащаться новой российской мультимедийной системой от "Сбера" с нейросетью Gigachat.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 22

Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими их продукты.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 22

На площадке "Аэрофлота" гостей встречают представительницы компании, а любой желающий может оставить послание на интерактивном табло.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 22

На стенде Москвы можно услышать живую музыку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 22

А также ознакомиться с планами столицы перейти на беспилотный городской транспорт.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
11 из 22

На форуме представлены инновационные бионические протезы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 22

Шляпник из "Алисы в Стране чудес" удивит гостей ПМЭФ фокусами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 22

На стенде Санкт-Петербурга представили макет с самыми знаменитыми достопримечательностями города.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 22

Общество "Знание" оформило стенд в виде современной библиотеки. На полках — книги, рекомендованные лекторами Общества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 22

Гости подмосковного стенда могут сыграть в интерактивную игру "Ну, инвестируй!".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
16 из 22

Робот София на подмосковной площадке расскажет, как открыть бизнес в регионе.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
17 из 22

На площадке ВЭБ.РФ можно пообщаться с цифровым двойником главного стратега группы Михаила Хомича.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
18 из 22

Экспозиции регионов объединены единой концепцией в рамках проекта "Душа России".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
19 из 22

Деловая программа ПМЭФ-2025 объединяет более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
20 из 22

Ожидается, что участники форума подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
21 из 22

Впереди посетителей ПМЭФ ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
22 из 22
 
ПМЭФ-2025Ближний ВостокРоссияИзраильВладимир ПутинИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ миреГлобальный Юг
 
 
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