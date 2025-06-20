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Глобальный юг и Азия будут стремиться наращивать потенциал, заявил Путин

Глобальный юг и Азия будут стремиться наращивать потенциал, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Глобальный юг и Азия будут стремиться наращивать потенциал, заявил Путин

Страны Глобального Юга и Азии будут стремиться наращивать потенциал, это неизбежно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:00:00+03:00

2025-06-20T18:00:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Страны Глобального Юга и Азии будут стремиться наращивать потенциал, это неизбежно, заявил президент России Владимир Путин."Все эти страны, народы, континенты - они будут стремиться к чему? К тому, чтобы добиваться повышения уровня благосостояния своих народов. Они точно совершенно будут наращивать свой экономический потенциал и гуманитарный потенциал. Это неизбежные вещи, которые происходят в нашей цивилизации ", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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азия, россия, владимир путин, глобальный юг, в мире