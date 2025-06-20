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ИИ снизил количество правонарушений в Москве, заявил Путин

ИИ снизил количество правонарушений в Москве, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

ИИ снизил количество правонарушений в Москве, заявил Путин

Внедрение систем искусственного интеллекта позволило снизить количество правонарушений в Москве, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:25:00+03:00

2025-06-20T17:25:00+03:00

2025-06-20T17:25:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Внедрение систем искусственного интеллекта позволило снизить количество правонарушений в Москве, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. Президент в ходе выступления затронул тему экономической эффективности обеспечения безопасности. "Яркими примерами здесь стало внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта, что позволило кардинально снизить количество правонарушений, скажем, в Москве", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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