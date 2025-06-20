https://ria.ru/20250620/putin-2024295685.html

Власти будут снимать барьеры в торговле, заявил Путин

Власти будут снимать барьеры в торговле, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Власти будут снимать барьеры в торговле, заявил Путин

Власти РФ будут снимать барьеры в торговле, открывать новые рыночные ниши в рамках достижения нового качества внешней торговли, заявил президент России Владимир РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:45:00+03:00

2025-06-20T16:45:00+03:00

2025-06-20T17:17:00+03:00

экономика

россия

пмэф-2025

владимир путин

торговля

импорт

экспорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024293027_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_39cc0296c54202b741506fa15f89571e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Власти РФ будут снимать барьеры в торговле, открывать новые рыночные ниши в рамках достижения нового качества внешней торговли, заявил президент России Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Уже поставлена цель увеличить нефтегазовый экспорт, для этого будем развивать отношения с партнерами, снимать барьеры в торговле, открывать новые рыночные ниши, создавать инфраструктуру и углублять инвестиционное сотрудничество", - сказал российский лидер во время пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, торговля, импорт, экспорт, в мире